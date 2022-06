Vasco Rossi: da venerdì in radio il nuovo singolo, prima del doppio sold out di Roma

Roma è pronta ad accogliere Vasco Rossi al Circo Massimo l’11 e il 12 giugno col sold out.

E Vasco risponde al suo popolo con un nuovo singolo che uscirà il 10 giugno.

Il brano si intitola L’Amore l’Amore e sarà fuori ovunque da venerdì 10 giugno nelle versioni originale, remix e video live.

La versione remix del brano (che chiude la prima parte dello show) è stata realizzata dal duo musicale tedesco twocolors mentre il video live è stato registrato a Trento (prima data del tour per 120.000 alla Music Arena), da Pepsy Romanoff.

Vasco Rossi è tornato in tour per 11 date, un viaggio che si concluderà a Torino il 30 giugno.

Tante le canzoni in scaletta (leggi qui), dall’ultimo album a quelle mai eseguite dal vivo, come Se ti potessi dire (2020) e Una canzone d’amore buttata via (2021).

Poi le canzoni degli anni ’80: Amore aiuto (dall’album Vado al massimo, 40 anni quest’anno), Ti taglio la gola (dall’album Cosa succede in città, ‘85), Muoviti, Liberi Liberi e Toffee.

Le ballad, come Un senso, Stupendo, Siamo Soli, Senza Parole.

Si arriva poi ai brani più divertenti e leggeri: L’uomo più semplice e Ti prendo e ti porto via.

Sotto il segno del rock, Vasco Rossi contro la guerra: Tu ce l’hai con me, C’è chi dice no con cui ribadisce il suo “Fuck the war! Stop the war!” e Gli spari sopra.

In teoria il concerto finisce con Siamo qui. In realtà c’è una terza parte in cui il clima si fa intimo, “e centomila occhi si voltarono a guardare il cielo con un sospiro leggero…”

Infine Sballi ravvicinati del terzo tipo con il cambio al basso: scende il Torre, Andrea Torresani, e sale il Gallo, Claudio Golineli, guest star.

E poi ancora Sally (sui megaschermi parleranno le immagini di cinque donne di cinque nazionalità diverse).

E il gran finale con Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara.

Ecco i musicisti che saranno sul palco con Vasco Rossi:

STEF BURNS: chitarra

VINCE PASTANO: chitarra, cori, direttore musicale

ANDREA TORRESANI: basso

CLAUDIO GOLINELLI: basso, guest star

ALBERTO ROCCHETTI: tastiere, piano, cori

FRANK NEMOLA: cori, tastiere, programmazione

MATT LAUG: batteria

BEATRICE ANTOLINI: percussioni, tastiere, cori

ANDREA FERRARIO: sax

TIZIANO BIANCHI: tromba

ROBERTO SOLIMANDO: trombone