Vasco Rossi nuovo singolo e nuovo album in arrivo. La notizia è stata lanciata ieri da Rockol e dal sito dell’Ansa ed è stata confermata dall’artista sulle proprie pagine social.

“La prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi…”

Questa frase postata qualche settimana fa sui social dal Blasco aveva fatto tremare i fan. In realtà ieri l’artista, confermando che la data di uscita del nuovo singolo sarà il 25 ottobre, ha rassicurato in qualche modo il suo pubblico…

“Oggi ho cantato la mia ultima canzone… ultima in ordine di tempo. La sentirete dal 25 ottobre… arrangiata da Celso Valli… un vero gioiello per i Vascologi Vascomani Vascolarizzati…”

Secondo Rockol il brano, definito da Vasco Rossi come “la sua ultima confessione“, dovrebbe essere Se ti potessi dire, canzoni che cinque anni fa, nel 2014, finì in rete a causa di leak.

Per quel che riguarda un nuovo disco di inediti invece per ora a quanto pare non se ne parla proprio. L’ultimo, Sono innocente, risale al 2014. In seguito uscirono la raccolta VascoNonStop nel 2016 e il live di Vasco Modena Park nel 2017.

Brani inediti invece saranno sicuramente inseriti nel album live in arrivo in tempo per Natale. Il disco che conterrà il meglio dei sei concerti dei record allo Stadio San Siro di Milano sia in versione audio su cd che in video con dvd.

I sei concerti del Vascononstop Live a San Siro secondo i dati diffusi dalla Siae hanno totalizzato il maggior numero di spettatori live nel secondo trimestre del 2019 nel nostro paese battendo Ed Sheeran e Ligabue.

Vasco Rossi nuovo singolo e nuovo album… insomma non ci resta che aspettare le prossime settimane prima che vengano diffusi dettagli sul ritorno del Blasco.

Foto di copertina dalle pagine social dell’artista