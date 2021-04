Vasco Rossi pubblica un post su Loredana Berté e i fan esultano sperando in una collaborazione

Vasco Rossi Loredana Berté… in arrivo la collaborazione?

Sono in molti a sperare in questa notizia dopo aver letto un post sulla pagina Instagram del Blasco che ha ammesso, citando l’ultimo singolo della Berté, Figlia di…, di essere un Figlio di Loredana.

Le loro strade artistiche non si sono mai incontrate artisticamente fino ad oggi nonostante Vasco sia l’indiscusso rocker italiano e Loredana Berté venga considerata insieme a Gianna Nannini, la signora del rock italiano, più per indole che per repertorio in realtà visto che Loredana nel corso della sua lunga carriera ha spaziato nei generi. Dal rock al reggae, dal Funky al cantautorato.

L’unica “vicinanza” è stata quella con un collaboratore storico di Vasco Rossi, Gaetano Curreri, che per la Bertè ha firmato qualche anno fa il brano Sanremese Che cosa vuoi da me con Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

Vasco Rossi Loredana Berté collaborazione?

Attualmente Loredana Berté è al lavoro sul nuovo album, un progetto che farà seguito a Libertè del 2018 quindi semmai quel post significasse realmente che Vasco sta scrivendo un brano per Loredana sarebbe uno notizia eccezionale.

Del resto è nota la bravura del rocker nello scrivere canzoni per le donne. Tra le più note, solo per citarne alcune, La tua ragazza sempre, Prima di partire per un lungo viaggio e Finalmente io per Irene Grandi, E dimmi che non vuoi morire e La Luna per Patty Pravo, Benedetta Passione per Laura Pausini, Vuoto a perdere per Noemi (che proprio in questi giorni ha dichiarato quanto la collaborazione con Vasco Rossi le ha cambiato la vita) e Io sono bella per Emma Marrone.

Tutte canzoni che hanno influenzato positivamente le carriere delle cantanti che le hanno interpretate. Quindi, anche se per ora sono solo supposizioni, speriamo che questa collaborazione veda realmente luce.