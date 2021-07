Vasco Rossi annuncia la prima data live del 2022. Dopo quasi 40 anni torna a Trento

Vasco Rossi live.

Mentre il Blasco continua la lavorazione del suo nuovo album e, nel contempo, pubblica stories in cui incontra i suoi fan sempre numerosi nell’attenderlo al ritorno dalle sue passeggiate in bicicletta arriva una notizia che farà felici molto persone. Il primo appuntamento dal vivo per il 2022.

Vasco è reduce dal successo del singolo Una canzone d’amore buttata via, brano pubblicato lo scorso 1° gennaio che ha raggiunto la certificazione disco di platino e che anticipa l’album previsto per il 12 novembre 2021, un disco che conterrà dieci nuove canzoni.

VASCO ROSSI LIVE

L’artista ha annunciato ieri la data zero del suo nuovo tour, una tappa che lo vedrà esibirsi a Trento alla Trentino Music Arena, un ritorno in Trentino, regione in cui non tornava ad esibirsi dal 1983. L’evento è previsto per il 20 maggio 2022.

Un evento che prevede120.000 spettatori paganti sull’area di San Vincenzo come dichiarato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti…