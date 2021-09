Vasco Rossi: ecco quando partiranno le prevendite del primo live del 2022

Vasco Rossi live un ritorno che avverrà nel 2022 in una città città in cui il Blasco non cantava da moltissimi anni. E la partenza delle prevendite è imminente.

Nel frattempo il rocker in questi giorni ha ricevuto un’altra soddisfazione, questa volta non strettamente legata alla sua musica.

Castellaneta, comune italiano in provincia di Bari dove Vasco Rossi si è spesso recato negli anni per ritiri e riabilitazione, gli conferirà la cittadinanza onoraria.

La cittadinanza onoraria arriva non solo per l’indiscusso valore artistico della sua produzione musicale, colonna sonora di intere generazioni di fan appassionati e per l’importanza dell’impegno condotto come personaggio pubblico, a sostegno di numerose campagne sociali, ma soprattutto trova giustificazione nel ruolo svolto dal noto cantante come testimonial spontaneo del territorio e delle sue peculiari bellezze.

VASCO ROSSI LIVE

Il nuovo disco di Vasco Rossi uscirà il 12 novembre 2021 e sarà composto da 10 canzoni. Per il ritorno alla musica live c’è invece da aspettare fino al 2022 e, al momento, si conoscono solo i dettagli sulla prima data del rocker.

Il 20 maggio 2022 l’artista debutterà con il suo nuovo show dal vivo alla Trentino Music Arena di Trento.

Le prevendite dei biglietti partiranno, in esclusiva per il Blasco Fan Club, l’unico fan club ufficiale di Vasco Rossi, mercoledì 8 settembre 2021. Quindi, a partire da venerdì 10 settembre 2021 le vendite dei biglietti saranno aperte a tutti al link qui sotto.

Solitamente ogni apertura di prevendita dei concerti del cantautore è andata sold out in poche ore con sistemi impallati. Scommettiamo che anche questa volta, nonostante l’incertezza sulla situazione sanitaria, avverrà lo stesso?

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI dal 10 settembre