Vasco Rossi: Bollicine, il disco che portato il rock italiano nelle hit parade, compie 40 anni

Bollicine di Vasco Rossi compie 40 anni e arriva la special edition.

Dopo li successo di Vado Al Massimo 40° Rplay Special Edition, Carosello Records continua la celebrazione di Vasco Rossi con la pubblicazione di Bollicine 40° Rplay Special Edition.

Lo storico album del Blasco ha appena compiuto 40 anni. La sua prima pubblicazione è datata 14 aprile 1983.

L’edizione speciale è stata completamente rimasterizzata, a partire dalla title track, oltre alle altre canzoni dell’LP rimaste nella storia della musica italiana.

Il disco è già disponibile in pre-order proprio dal giorno del suo quarantesimo compleeanno e uscirà in digitale e 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) il prossimo autunno su etichetta Carosello Records e distribuito da Universal Music.

Bollicine è il sesto album in studio di Vasco Rosso, il secondo per Carosello Records. Nella sua storia ha venduto oltre 1 milione di copie diventando il disco più venduto dell’anno e portando per la prima volta il rock italiano nelle Hit Parade che, fino ad allora, erano state monopolizzate dal pop e dalla musica leggera.

Vasco Rossi, con questo lavoro, si è fatto portavoce per la prima volta di un rock inedito, provocatorio e ribelle per l’epoca.

Con il brano Bollicine, vincitore del Festivalbar 1983, con l’industria pubblicitaria. Ma furono molti i temi toccati, la religione (Portatemi Dio), il moralismo sessuale (Mi piaci perché), il perbenismo (Deviazioni), senza tralasciare il romanticismo con Una canzone per te che vedeva Dodi Battaglia alla chitarra acustica, fino alla nostalgia di Ultimo domicilio conosciuto.

Nell’album Bollicine troviamo anche una delle canzoni simbolo di Vasco Rossi: Vita spericolata. Con questo singolo tornò sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio ’83, lasciando il suo segno indelebile nonostante il penultimo posto in classifica. Era un vero e proprio manifesto della ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile.

Questa la tracklist.

VASCO ROSSI – BOLLICINE

Bollicine Una canzone per te Portatemi Dio Vita spericolata Deviazioni Giocala Ultimo domicilio conosciuto Mi piace perché

La prossima estate Vasco Rossi tornerà in tour pronto a conquistare, per un nuovo anno ancora, gli stadi italiani.

Queste le date.

VASCO ROSSI – STADI 2023

2 giugno – Rimini – Stadio Romeo Neri

6 giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara

7 giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara

11 giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara

12 giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara

16 giugno – Roma- Stadio Olimpico

17 giugno – Roma- Stadio Olimpico

22 giugno – Palermo – Stadio Barbera

23 giugno – Palermo – Stadio Barbera

28 giugno – Salerno– Stadio Arechi

29 giugno – Salerno – Stadio Arechi

