Vasco Rossi sta per tornare nei cinema con Vasco Non Stop Live 2018/2019.

Dal 16 al 22 luglio infatti ci sarà un appuntamento dedicato ai fan del Blasco con i suoi due ultimi concerti

Il docufilm che racconta le due trionfali estati rock del Vasco Non Stop Live 018/019 fa il suo ingresso nella programmazione The Space Cinema, dal 16 al 22 luglio.

Le emozioni delle due performance live dedicate ad uno dei protagonisti della musica italiana con 33 album all’attivo dall’inizio della sua carriera nel 1977. 33 progetti discografici di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali che lo hanno reso un’icona del rock nostrano.

Il docufilm è il ritratto di un inedito e intimo Vasco Rossi, che si mette a nudo di fronte alla telecamera e si racconta senza filtri: dalla sala d’incisione alla scelta della scaletta perfetta; dal forte attaccamento ai suoi fan fino all’ansia e all’adrenalina che salgono prima di dominare il palco e accendere il suo pubblico.

È possibile acquistare il biglietto al costo di 4,90€ anche online, come raccomandato dal circuito, per assicurarsi il posto in sala e garantire il rispetto del distanziamento individuale e tra gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).

