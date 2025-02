Vasco Rossi festeggia il compleanno con l’AI e annuncia il nuovo disco live

Vasco Rossi festeggia il suo 73esimo compleanno tra intelligenza artificiale, un succoso disco live e l’attesissimo tour 2025.

Il 7 febbraio 2025, Vasco Rossi ha celebrato il suo 73° compleanno in un modo del tutto speciale: con un video realizzato grazie all’intelligenza artificiale, ha riunito tre versioni di sé stesso, il Vasco bambino, il Vasco degli anni ‘80 con la sua vita spericolata e quello attuale.

In sottofondo al video uno dei suoi brani, Señorita, e ad accompagnarlo questa didascalia:

“Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!!! Uno non sono io e gli altri due son persi. Buon Kom-pleanno. Evviva!!!!“

Qui a seguire il video.

Vasco Rossi dal compleanno al nuovo album live

In attesa del tour è in arrivo una sorpresa, il rocker uscirà il prossimo 7 marzo con un nuovo disco live per Universal Music, un progetto che documenta la storica residency di sette date a San Siro nel 2024. Il progetto, intitolato “Vasco Live Milano San Siro”, rappresenterà un imperdibile documento di una serie di concerti da 400.000 spettatori entrati nella storia della musica italiana in attesa del tour 2025 in partenza a maggio prossimo.

L’album conterrà ben 25 canzoni e un medley di 7 hit, per un totale di oltre due ore e mezza di musica rock, tra pezzi iconici e brani mai eseguiti prima dal vivo, come Gli sbagli che fai, tratto dalla colonna sonora del film Il supervissuto.

Il disco è già disponibile in pre-order in tre formati:

Edizione standard doppio CD

Edizione 4 vinili

Box speciale con 2 CD + 2 DVD + Blu-ray

Per Vasco Rossi questo nuovo album sarà il 13 disco live in carriera. Un percorso iniziato nel 1977 che lo ha visto comporre 192 canzoni, pubblicare 34 album e due EP vendendo oltre 40 milioni di dischi.