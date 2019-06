Vasco Live 2019. Vasco Rossi sta per tornare allo Stadio San Siro di Milano dove ha già tenuto 23 concerti per sei concerti previsti per stasera, domenica 2, giovedì 6 e venerdì 7 giugno, prima di spostarsi in Sardegna con il suo Non Stop Live Tour di Vasco Rossi.

Un ritorno trionfale sold out a Milano già dal mese di novembre scorso con oltre 330.000 biglietti venduti.

VASCO LIVE 2019 – ORARI E DETTAGLI

I concerti di Vasco Rossi inizieranno alle 20.30 con apertura cancelli alle 16.

Per arrivare con i mezzi la maniera più comoda è la metropolitana M5 Lilla che ferma proprio a San Siro. È utile sapere che è assolutamente vietato introdurre valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri, bombolette spray di qualsiasi tipo, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile.

VASCO LIVE 2019 – LA SCALETTA

Attenzione alcuni brani potrebbero cambiare. Si nota l’assenza di alcuni brani amatissimi dell’artista come Gli Angeli.