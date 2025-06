Vanessa Grey lancia l’ironico brano-parodia “I vip so chic”

I vip so chic è il titolo del nuovo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey. Il pezzo, disponibile in digitale dal 20 giugno 2025, è un’ironica parodia della vita da copertina.

La canzone, dal sound fresco e travolgente, prende di mira quel mondo patinato che tanti sognano e del quale vorrebbero far parte. Il testo recita: “Con l’aria da vera diva sorridi e salti la fila / Siamo in zona vip, che scena, la moda, stasera / Ma che storia è, questa Milano da bere / Abiti glitterati, sguardi sexy vietati… / Ristoranti stellati, invitati, limitati”.

A proposito di I vip so chic, Vanessa Grey raconta: “Questo brano giocoso nasconde una riflessione sull’apparenza e il valore personale. Spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, di quanto siamo “vip”. In fondo ognuno di noi lo è, a modo suo, perché ciascuno ha il proprio valore”.

Il brano è scritto da Vanessa Grey insieme a Karin Amadori, Valerio Carboni e Sabatino Salvati.

Vanessa Grey protagonista del videoclip artificiale di “I vip so chic”

I vip so chic è accompagnata da un videoclip ufficiale. Protagonista è la stessa cantante, al centro di un viaggio visivo tra lusso sfrenato e provocazione, in piena sintonia con lo spirito ironico e brillante del brano. Particolarità della clip è che è stata creata interamente con l’Intelligenza Artificiale.