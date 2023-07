Vanessa Grey, ironica e provocatoria, lancia “Tette”, un brano contro il body shaming

La speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey ha recentemente lanciato il suo singolo per l’estate, un brano ironico intitolato Tette.

Il brano è stato scritto da Vanessa Grey con Valerio Carboni (autore e compositore), Karin Amadori (autore e compositore) e Claudio di Cicco (autore). Il mastering è a cura di Marco D’Agostino.

In Tette Vanessa lancia un messaggio di forza a tutte le donne, un invito ad accettarsi e mostrarsi così come si è, senza paura del giudizio altrui. In una società in cui l’apparire conta di più rispetto all’essere, l’artista scrive un brano contro il body shaming per educare, soprattutto le nuove generazioni, ad andare oltre l’aspetto esteriore, perché “dietro le tette c’è di più!”.

Del brano è fuori anche il videoclip con la regia di Francesco Turazza e le riprese di Alessandro Griselli.

Girato presso l’agriturismo Dolce Luna di Milano e sul London Bus di Giudici Store, il videoclip vede tra i protagonisti la coppia formata da Veronica ed Alex della pagina Instagram Vero Amore e la presentatrice e modella Vanessa Minotti.

“Nella realizzazione di questo video ho deciso di coinvolgere diverse donne, ognuna con la loro unicità – racconta Vanessa Grey – volevo enfatizzare il potere straordinario della connessione e dell’unione femminile, un valore a cui ho sempre dato importanza. L’universo femminile è un mondo meraviglioso, e auspico che continui a crescere in unità, solidarietà e potenza!“.