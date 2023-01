Valucre traccia la linea dell’individualità nella coppia in “2”, il nuovo disco

Dopo i singoli 14 maglioni, nnsnqua e che schifo Valucre pubblica il suo primo album intitolato semplicemente 2 e subito conquista l’ambita copertina della playlist Scuola Indie di Spotify entrando anche nella New Music Friday Italia e Indie Italia.

Valucre è il nome d’arte della cantautrice sarda Valentina Luiu. Il suo progetto di musica pop alternativa è nato nel 2019 e arriva nel 2020 alla pubblicazione del sui primo EP, Cose, prodotto da Alessandro Forte.

Ora, dopo i tre singoli lanciati nel 2022, brani che hanno mostrato un’evoluzione del sound dell’artista, arriva il primo disco fuori dal 6 gennaio. Un progetto prodotto da Alessandro Forte, già al lavoro con Galeffi e Aiello per Atlantide Dischi.

2 traccia la linea entro cui si riconosce la propria individualità nella coppia, ma non è solo una storia d’amore, bensì un vero e proprio percorso di maturazione e di presa di coscienza individuale. L’album pertanto diventa un invito ad ascoltarsi, riconoscersi e lasciarsi andare, per imparare ad amarsi e appezzarsi esattamente per come si è. La penna creativa della giovane musicista, che racconta la quotidianità con una semplicità e una bellezza disarmante, diventa il punto di forza del suo progetto autobiografico.

2 è un diario in cui Valucre si mette a nudo, confidandosi con l’ascoltatore in dieci tracce scritte dalla cantanturice.

Questa la tracklist: