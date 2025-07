FASE in “Buonavita” invita a guardarsi dentro e a non avere paura di ciò che si prova.

Valerio Urti, in arte FASE ha lanciato, in digitale, il nuovo singolo Buonavita (Pirames International).

Il brano, composto da Valerio Urti e Marco Lamagna, e prodotto dallo stesso Lamagna, unisce ritmo ed emozione, con sonorità energiche ma capaci di lasciare spazio alla riflessione; è un invito, uno slogan, un atteggiamento che tutti dovremmo adottare. Dietro la spinta musicale si nasconde un messaggio profondo, che invita ad ascoltarsi, a guardarsi dentro e a non avere paura di ciò che si prova.

Buonavita è, quindi, una canzone che invita a cogliere l’attimo, racconta con sincerità e delicatezza quella fase della vita in cui ci si sente “solo di atterraggio nella vita di qualcun altro”, un pensiero generazionale in forma pop, che si muove tra ironia e malinconia, tra qualche rimpianto e la voglia di vivere ancora.

FASE presenta così il brano: “‘Buonavita’ è unica nella mia produzione perché per la prima volta parlo alla mia generazione, allargando lo sguardo che di solito rivolgo esclusivamente verso di me. Non do risposte, anzi pongo riflessioni aperte. Per quanto riguarda l’arrangiamento, per la prima volta mi sono permesso di bussare alla porta di riferimenti come i The Killers per cercare un sound dal forte impatto emozionale”.

