Valerio Scanu si unisce a Luca Jurman nell’attacco a Rudy Zerbi e al suo ruolo ad Amici

Valerio Scanu appoggia il suo ex insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman, nel sottolineare la mancanza di competenza di Rudy Zerbi, ex presidente della Sony Music Italy e da anni volto tv protetto dalla De Filippi in programmi come Tu si que vales ed Amici.

Parliamoci chiaro, Valerio Scanu, fresco di matrimonio con il fidanzato Luigi Calcara, è sicuramente conosciuto come un artista senza peli sulla lingua.

Ad oggi è infatti tra i pochi ad aver attaccato in più occasioni il programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Amici, gli autori dello stesso e, soprattutto, Maria De Filippi.

La conduttrice viene osannata praticamente in maniera unanime da tutti, soprattuto dagli artisti che sostiene. Per chi frequenta il mondo della musica dal dietro le quinte diciamo che quella della De Filippi è una figura divisiva, non a caso Dagospia la definisce la sanguinaria, e sono diversi gli ex allievi o collaboratori che la criticano anche se non pubblicamente per paura di confronti legali e non.

Tra questi non c’è sicuramente Valerio Scanu che, dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi nel 2015, è entrato in collisione con Maria al punto di essere anche diffidato dal nominare il programma Amici.

Valerio Scanu e Maria De Filippi i retroscena

Il motivo? Nel 2015 a Scanu viene chiesto di partecipare a L’Isola dei Famosi ma Valerio non è convinto e, da quanto da lui dichiarato, sarebbe stata proprio la De Filippi a suggerirgli di farlo promettendogli di ospitarlo al suo ritorno al serale di Amici in modo da rimettere il focus sulla sua carriera di cantante.

Questo non avvenne e da allora Scanu ha attaccato conduttrice, autori e programma, tra l’altro anche nel suo libro, “Giuro di dire la verità dalla A a Zia Mary“, in cui afferma che la De Filippi avrebbe preso un po’ troppo seriamente il suo nome di battesimo… insomma a suo dire crede di essere la madonna.

Valerio, che tempo fa si è laureato in giurisprudenza, negli ultimi tempi era apparso intenzionato a distendere i toni con la conduttrice. In un’intervista con un noto settimanale italiano ha infatti affermato nel 2022:

“Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono ‘beccato’ con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa.

Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ore ne ho quasi 32. Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami“.

Il nuovo attacco dell’ex allievo questa volta non è contro la conduttrice ma contro Rudy Zerbi, professore nel programma Amici di Maria De Filippi da diversi anni.

VALERIO SCANU e Luca Jurman contro RUDY ZERbi

L’attacco a Rudy Zerbi è partito da Luca Jurman. L’insegnante di canto, produttore e cantante, nel 2008 e nel 2009 è stato professore nella scuola di Canale 5 ed è stato sicuramente importante nell’evidenziare alcuni talenti come quello di Marco Carta, di Alessandra Amoroso e dello stesso Scanu.

Da quando nel programma è stato inserito l’autotune, ma anche la post produzione delle voci dei cantanti prima della messa in onda delle puntata, Jurman porta avanti sui social una battaglia contro questo tipo di gara (vedi qui per esempio).

Il professionista è quindi tornato a parlare in dei video su TikTok dopo che Lorella Cuccarini ha lanciato una sfida ai colleghi: far cantare i ragazzi in gara senza autotune per una puntata.

La sfida non è stata accettato dai colleghi di cattedra, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, e così i soli allievi della Cuccarini domani scorsa si sono esibiti senza l’aiuto dell’autotune.

Tra le altre cose Jurman ha definito Rudy Zerbi “una vergogna per la musica” aggiungendo la frase: “Tutti lo sanno ma tacciono per paura” ed è qui che Valerio Scanu è intervenuto andando a sottolineare questo concetto con un commento sui social: “Condivido, sottoscrivo, firmo!! Parliamo la stessa lingua…”

Cosa si nasconde dietro quella frase di Jurman, “Tutti lo sanno ma tacciono per paura?“. Diciamo che sia prima che dopo il suo periodo da Presidente della Sony Music Italy, attorno alle competenze discografiche e ai meriti di Zerbi, oggi elemento fondamentale nei programmi della De Filippi, c’è sempre stato un grande vociferare, nel dietro le quinte della discografia.

Detto questo come si evolverà la situazione? Rudy risponderà pubblicamente o preferirà procedere per altre strade?