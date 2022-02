Il brano con cui Valerio Scanu tenta di arrivare all’Eurovision 2022 è “Io credo” scritto da Giuseppe Anastasi

Una voce per San Marino Valerio Scanu Io credo testo.

Io credo è il brano che Giuseppe Anastasi ha scritto per Scanu e con cui l’artista sardo tenterà di vincere Una voce per San Marino il 19 febbrio 2022 in modo da diventare il rappresentate ufficiale di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022.

Ecco come l’artista ha presentato la canzone sulle proprie pagine social…

Questo pomeriggio ho fatto le prove del festival “Una voce per San Marino” e ora voglio mostrarvi in anteprima il testo della canzone in gara al festival… Un brano che nella sua semplicità desidera ancora una volta esprimere i controsensi di questo tempo: abbiamo bisogno più che mai di contenuti in questo mondo senza bussola…

Valerio Scanu Io credo testo

Io credo perché non si sa mai

credo di alieni che ci guardano dall’alto

che ci mandano i segnali

ai fantasmi nei castelli credo che anche gli animali

hanno un’anima

e che esiste un paradiso per i cani

che hanno amato i bambini, i bambini

Io credo perché non si sa mai

credo all’amore che oggi nasce dopo muore, poi rinasce

che si trasforma in qualcos’altro con tipo un fiore profumato

non si crea ne si distrugge

tutto quanto viene solo trasformato

solo il prato della vita, della vita

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

dentro una moschea

credo che Dio non si interessi della forma

lui pensa solo alla sostanza delle cose

mentre noi uomini purtroppo stupidi

ci interessiamo della forma, delle forme, della firma

Io credo perché non si sa mai

perché ho paura di chi non ha mai paura di sbagliare

credo al bene e quindi

credo che l’amore può salvare da tutto il male

che riconosco e che la notte

fa tremare ma per fortuna che c’è il tuo cuore…

il mio cuore

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

dentro una moschea

credo che Dio non si interessi della forma

lui pensa solo alla sostanza delle cose

mentre noi uomini purtroppo stupidi

ci interessiamo troppo delle cose inutili

E faccio il segno della croce in una Sinagoga ripeto tutto il mio rosario

Prego a la Mecca, a Roma, a Gerusalemme

il mondo fosse governato dalle mamme

non ci sarebbero più figli in guerra

su questa terra, su un’altra terra

Io prego perché non si sa mai