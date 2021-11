Valerio Mazzei: in “Noi” la voglia di ricominciare senza guardare al passato con nostalgia

Valerio Mazzei Noi è il titolo del nuovo singolo della Webstar fuori da venerdì 5 novembre per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Nato il 26 aprile del 2000 a Roma, Valerio è diventato grazie al web un punto di riferimento per quella che è definita “Generazione Z“.

A soli 7 anni inizia a caricare contenuti sul suo canale Youtube, arrivando in poco tempo a ottenere numeri incredibili. Con 1,3 milioni di iscritti, il suo canale oggi conta oltre 180 milioni di visualizzazioni complessive.

Valerio Mazzei è oggi uno tra i creator più popolari del web con milioni di fedelissimi su YouTube, Instagram e TikTok.

Ora dopo una serie i singoli Sigaretta (post-caffè), Per davvero, Lungotevere, 12 Luglio e 24 ore è tempo di tornare con nuova musica.

Valerio Mazzei Noi significato del brano

Il nuovo singolo, Noi, è una dichiarazione d’amore, dolce nelle immagini e dalla melodia audace. “C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me…“. In poco meno di 3 minuti Valerio racconta il tempo leggero della meraviglia, di quando si era una cosa sola in due, in cui tutto volava via come bolle di sapone o come i giorni di agosto.

Lo sguardo rivolto al passato non è nostalgico, perché in realtà gli occhi di Valerio sono serrati e trasognanti. Tra le righe di Noi c’è la voglia di tornare a sentire ancora il brivido di una nuova alba, la voglia di ricominciare a cantare insieme in auto le canzoni che passano alla radio, anche quelle di cui non si conoscono le parole, per ricongiungere la voce del noi in un unico magico na-na-na-na.