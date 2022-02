VALERIO MAZZEI: per San Valentino, salirà sul palco virtuale di MetaStage per un concerto intimo in diretta streaming nel metaverso con LIVENow

Valerio Mazzei sarà il protagonista di MetaStage, una live performance nel metaverso di The Nemesis a cura di LIVENow.

Il giovane cantante e influencer Valerio Mazzei salirà sul palco virtuale il 14 febbraio alle ore 21:00, l’esibizione sarà visibile in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma LIVENow. L’intento è quello di ampliare l’esperienza del MetaStage anche nel metaverso.

In occasione di San Valentino, Valerio canterà le sue canzoni più conosciute al pubblico e alle coppie di innamorati di LIVENow. La piattaforma permetterà inoltre agli utenti di utilizzare il Watch Together, una funzione per guardare lo show con chi si preferisce. Dopo la performance, l’evento proseguirà in un momento speciale Q&A in cui i fan potranno dialogare e porgere delle domande all’artista.

Il concerto sarà accessibile a tutti coloro che saranno presenti su The Nemesis, una piattaforma online di intrattenimento in 3D, e in streaming su LIVENow, con una fruizione sia in primo piano dell’artista alternata sia con la fruizione dell’evento nel metaverso.

valerio mazzei su livenow e the nemesis

LIVENow ha mosso le prime esperienze nel metaverso con BigMama e Brina Knauss. Ora riconferma il suo interesse in questa nuova tecnologia e grazie all’accordo con The Nemesis. Insieme offriranno uno spazio virtuale ricco e innovativo e l’esperienza per gli utenti sarà sempre più immersiva, fruibile anche da mobile, con la app disponibile per iOS e Android.

LIVENow offre ai fan un accesso impareggiabile a contenuti live e on-demand di musica, sport e intrattenimento. La piattaforma ha recentemente vinto il premio Live Music Innovation of the Year (Platform) ai Music Week Awards 2021 per gli stream ottenuti da Dua Lipa con Studio 2054, Brightest Blue di Ellie Goulding e Song Machine Live from Kong dei Gorillaz. Moltissimi gli eventi esclusivi dal vivo trasmessi su LIVENow, tra cui anche quello dei Negramaro di cui abbiamo parlato qui.

The Nemesis invece è una piattaforma che offre intrattenimento innovativo in realtà virtuale. Numerosi brand e influencer internazionali hanno già scelto questo mezzo per aumentare l’engagement delle proprie community. Gameplay, sfide a premi ed eventi live sono stati ambientati in metaversi sempre nuovi e sorprendenti. Qualità della tecnologia e semplicità di utilizzo sono i punti di forza della piattaforma, accessibile dal browser del pc o tramite applicazione.