Valentina Tioli canta l’amore come un gioco nel brano “Come al casinò”

Valentina Tioli torna sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo Come al casinò. Il brano è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 27 novembre 2020. In contemporanea è online anche il videoclip ufficiale della canzone.

La cantante, nota per la sua versatilità musicale, lancia un brano basato sulla metafora del gioco d’azzardo. Come al casinò racconta l’amore e le relazioni umane come se fossero un gioco. Valentina Tioli descrive così il pezzo: “Qualcuno una volta mi ha detto che l’amore è un gioco pericoloso. È infatti piuttosto bizzarro notare come sul dizionario, la parola “gioco”, sia accostata a numerosi sinonimi tutt’altro che divertenti, come: “inganno”, “beffa”, “imbroglio”. Insomma, si sa che il bluff, il rischio, le tattiche e le strategie facciano parte, a volte, almeno nella fase iniziale, del gioco delle relazioni. Le rendono più saporite. Le cose si complicano però, quando qualcuno mette sul piatto i sentimenti e, ancora di più, quando qualcun altro si prende gioco di questi ultimi…”.

Valentina Tioli contro le donne-oggetto

L’amore è descritto come un vero e proprio duello, dove le armi sono le fiches, le carte e la roulette. Il campo di battaglia è un tavolo da poker. Lo scopo dei protagonisti non è godersi la partita, ma solo uscirne da vincitori. “Se proprio dobbiamo giocare, allora, vediamo chi perde per primo, vediamo chi vince”, conclude Valentina.

Come al casinò è scritta dalla stessa cantante; ed è prodotta da Francesco Terrana. Valentina Tioli spiega anche il video del brano, diretto da Luca Baccarini. “Ho mostrato tutto il “girlpower” che mi scorre nelle vene” – racconta l’artista – “canto la mia rivolta contro quegli uomini che ancora trattano le donne come oggetti da sfoggiare (“tu mi volevi lustrini e paillettes”), o ancora peggio, come un gioco volto al loro intrattenimento“. Ed ancora, “le immagini del video ritraggono una donna forte, sicura, indipendente, che si è stancata di sottostare alle strategie di coloro che sono incapaci di decidere, che scappano quando il gioco si fa duro, i classici “player”, che preferiscono bluffare e nascondersi dietro ad una “faccia da santo”, piuttosto che mettere le carte in tavola e mostrare le proprie reali e, spesso vigliacche, intenzioni”.

Valetina Tioli – Come al casinò – Video

Per seguire Valentina Tioli, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.