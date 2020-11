Covid-19 vaccino obbligatorio o no no, questa è una degli interrogativi che si sono sollevati mano a mano che le notizie sull’arrivo di diversi tipi di vaccini realizzati dalle case farmaceutiche per combattere il Coronavirus si stanno diffondendo. E il dibattito cresce, in tv, tra gli utenti dei social e anche tra i volti noti… in questo caso tra un cantante, Majello (Tony Maiello) e l’attore Alessandro Gassmann.

Sono diversi gli esperti con risposte contrastanti alla domanda vaccino obbligatorio o no.

Per esempio Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano ha sintetizzato ad Open quanto segue: “Dal punto di vista medico, nessun dubbio. Le vaccinazioni obbligatorie sono la soluzione più pratica“. Anche l’infettivologo Massimo Andreoni è della stessa opinione: “Vaccino obbligatorio, come per la tubercolosi“.

Più “libertino” invece il pensiero di Massimo Pistolesi, esperto in pneumologia e malattie respiratorie: “È chiaro che, nel corso della storia, tanti farmaci sono stati ritirati dal commercio dopo essere stati approvati. Qualcosa può sfuggire anche a medici e scienziati, ma è sbagliato partire con un pregiudizio sul tema. Ecco, vorrei che le persone ragionassero in modo corretto senza che si rendesse necessaria l’obbligatorietà“.

Non ha dubbi anche l’esperto Guido Forni che, sempre ad Open, dichiara: “Un bene, considerato obbligatorio, si trasforma in un male. Creerebbe una reazione eccessiva e contraria allo scopo della campagna. Bisogna invece sforzarsi di convincere le persone che vaccinarsi è la cosa giusta.”

Tornando ai due volti noti in questione, Alessandro Gassmann tramite Twitter ha postato il suo pensiero decisamente netto e deciso:

“Una volta fatto il vaccino darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno.“

Il tweet ha ricevuto più di 13.000 like e oltre 1.300 retweet con centinaia di risposte. Commenti che hanno visto dividersi gli utenti tra gli concorda con Gassmann e chi no.

Tra questi ultimi il cantautore Majello che ha risposto con queste parole:

“– Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza –“, una frase estratta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani.

A queste parole Majello ha aggiunto lapidario: “Ti prego continua a fare l’attore.” per poi aggiungere e articolare meglio il suo pensiero tramite una storia Instagram:

“I nostri antenati hanno combattuto sempre per la libertà contro un sistema dittatoriale e repressivo. Chi la pensa come questo signore gliela sta riconsegnando, su un piatto d’oro.”

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti dei nostri social.