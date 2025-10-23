Utopia: il nuovo singolo “Stupido” è un atto d’autocritica

Dal 24 ottobre 2025 è negli store digitali il nuovo singolo di Utopia (all’anagrafe, Samuele Galato). Stupido – questo è il titolo del brano – è il ritratto di un artista che si guarda dentro con coraggio e senza filtri.

La parola “Stupido” non è un insulto verso qualcun altro, ma è un’espressione di autocritica. Utopia si rimprovera la difficoltà di comprendere i propri sentimenti e il persistente senso di estraneità verso se stesso.

Le strofe della canzone descrivono la quotidianità di chi vive sospeso tra ansia e indecisione, con la paura di non avere un piano e di scegliere sempre la strada sbagliata. Stupido descrive un artista in bilico tra ruoli, aspettative e desiderio di autenticità. Il brano è ricco di richiami letterari. L’alternanza tra identità opposte rimanda a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Ed ancora, la difficoltà nel riconoscersi fa pensare alla situazione di alienazione esistenziale di Gregor Samsa, protagonista della Metamorfosi di Franz Kafka.

Sotto il profilo musicale, Stupido (etichetta: Gotha Music) unisce l’energia dell’indie e del pop punk alla ritmica dance. Il risultato è un sound diretto e travolgente. Il brano è prodotto da UNBERTOPRIMO (Davide Malvi), già all’opera con Mille. Mix e master portano la firma di Bruce Brown (producer di Benji & Fede), che aveva già collaborato con Utopia nei precedenti singoli Aldilà e Anime rotte.

Utopia, il testo di “Stupido”

Testo: Samuele Galato

Musica: Samuele Galato, Davide Malvi

Mi sento così stupido

Fino all’ultimo

Cerco ogni sintomo

Dentro di me

Forse io non voglio

Guardarmi attorno

Perché ho paura che il mio mondo

Mi cada addosso

Sono cosi stupido

Da che pulpito

Cercare al di fuori

Se non dentro di me

Forse io non riesco

A guardare meglio

Chi ha paura di sognare

Rimane sveglio

Credo di più nel piano B

Che il piano A

Da quanto penso la mia testa

È un piano bar

E se di giorno fai una scelta

Quella costretta

Di notte ti trasformi in Hyde

L’altra metà

E so che

Non è facile

Lasciarsi andare

Tra dubbi e problemi non rimani in piedi

Tra questi dubbi e i problemi

Mi sento così stupido

Fino all’ultimo

Cerco ogni sintomo

Dentro di me

Forse io non voglio

Guardarmi attorno

Perché ho paura che il mio mondo

Mi cada addosso

Sono cosi stupido

Da che pulpito

Cercare al di fuori

Se non dentro di me

Forse io non riesco

A guardare meglio

Chi ha paura di sognare

Rimane sveglio

Capire ciò che voglio dalla vita

È quasi come una condanna

Mi sveglio ribaltato ma nel letto come Samsa

Ah ah ah ah ah ah ah

E so che non si può

Mi sento così stupido

Fino all’ultimo

Cerco ogni sintomo

Dentro di me

Forse io non voglio

Guardarmi attorno

Perché ho paura che il mio mondo

Mi cada addosso

Sono cosi stupido

Da che pulpito

Cercare al di fuori

Se non dentro di me

Forse io non riesco

A guardare meglio

Chi ha paura di sognare

Rimane sveglio

Mi sento così stupido

Fino all’ultimo

Foto di Sofia Berardi