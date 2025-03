Utopia: il singolo “Aldilà” è un atto d’accusa contro l’ipocrisia

Aldilà è il nuovo singolo di Utopia, nome d’arte del cantautore Samuele Galato classe 2001. Il brano, disponibile negli store digitali dal 14 marzo 2025, è un atto d’accusa contro l’ipocrisia e la falsità.

Utopia, originario della provincia di Bergamo, si appassiona alla musica da bambino avvicinandosi ai generi rock, punk, metal e rap. Nel 2017 decide di trasformare le influenze rock e punk in qualcosa di personale, iniziando a scrivere e produrre musica. Esordisce nel 2020 con il singolo Vita Da Star, seguito da Starò Bene e Deja Vu. Nel 2023 pubblica il suo primo EP, Insomnia, dalle atmosfere punk, rock e indie.

Attraverso la sua musica, Samuele Galato esprime il proprio punto vista su tutto ciò che accade nella realtà che lo circonda. Affronta tematiche come l’amore, il lavoro, la rabbia, la gioventù. Per lui, la musica è un modo per sfogarsi ed esprimere il proprio pensiero in totale libertà.

Con Aldilà, Utopia denuncia l’ipocrisia delle persone. La gente ostenta vite perfette, ma dietro quell’apparenza cela segreti e menzogne. Dalla vicina di casa al capo ufficio, ogni figura rappresenta la facciata che molti mostrano per sembrare impeccabili, nascondendo in realtà contraddizioni e falsità. Il ritornello e il titolo racchiudono il messaggio centrale del brano: meglio vivere senza maschere, in modo autentico e sincero, perché di fronte alla morte siamo tutti uguali, senza distinzioni.

Il brano ha una ritmica serrata e incalzante: cattura la frenesia del presente e presenta un vortice di eventi che si susseguono senza tregua. Aldilà è un pezzo pop punk: il suo sound riporta alle sonorità degli anni 2000, età d’oro del genere.

Il brano è scritto e composto da Samuele Galato. La produzione è di Bruce Brown, che ha curato anche mix e master.

Utopia, il testo di “aldilà”

Ed è un nuovo giorno

Non so come andrà

In macchina da solo

Esce il mio vicino

Un figlio di

Stasera ti righerò l’auto

Con un cerchio ed una a

E alla tua ragazza piaccio

Mi ricordo quando

Diceva di andare

Andare in chiesa

Ma con me stava in ginocchio

Dentro i bagni della scuola

Non ha mai aperto un libro

E ha mollato l’università

Ma ha aperto altro solo

Per onlyfans

Ma invece arrivi a 40

La famiglia perfetta

Ma la moglie ti aspetta

Con l’idraulico a cena

Sai che noi

Non vivremo a lungo

Anche voi

Finirete come noi

Tiro il fuori il dito medio

Niente ci salverà

Con il tuo completo

Ci vedremo nell’aldilà

Arrivo al lavoro

E so come andrà

Siamo solo ad agosto

Ma nel naso del mio capo nevica

Ha un figlio

Una casa

Ma con la segretaria

Rimane a notte fonda

Legato in una stanza

Di sera

Da solo

Non trova più se’ stesso

È in cerca del suo riflesso

Quando si guarda allo specchio

Sai che noi

Non vivremo a lungo

Anche voi

Finirete come noi

Tiro il fuori il dito medio

Niente ci salverà

Con il tuo completo

Ci vedremo nell’aldilà

In questo nuovo mondo

Che famiglia sarà

Tuo padre che va con quelle della tua età

Ma lui va per i 70

Pieno di soldi in banca

E la moglie gira in bici

Ma senza la sella

Sai che noi

Non vivremo a lungo

Anche voi

Finirete come noi

Tiro il fuori il dito medio

Niente ci salverà

Con il tuo completo

Ci vedremo

Ci vedremo nell’aldilà

Foto di Samuele Galato