E’ uscita per l’etichetta Cosmophonix Production con distribuzione Artist First, Una canzone per te, il nuovo singolo di Urano, che può essere considerato come una vera e propria poesia contemporanea.

Si tratta di un testo in cui non manca l’amore, riletto in maniera moderna, ispirato al cantautorato classico italiano, ma con un inconfondibile tocco di contemporaneità che si snoda tra pop e rap.

Una canzone per te arriva dopo l’ottimo riscontro del precedente brano intitolato Urano, che in poco tempo ha ottenuto 700mila stream.

Una canzone per te è una canzone che si contraddistingue per sonorità fresche e originali, che creano una piacevole armonia con il testo. Un brano in cui il focus è incentrato sul lato romantico e intimista di Urano, una dimensione che finora i suoi fan non avevano avuto modo di conoscere.

“Amo la musica italiana e tutti i cantautori che hanno fatto la storia della nostra cultura musicale, ma amo allo stesso tempo unire tutto ciò con un sound in grado di rendere attuale e all’avanguardia il risultato finale… Con Cosmophonix abbiamo infatti deciso di osare e scoprire nuove possibilità, abbinamenti e direzioni… Il cantautorato italiano non morirà mai, c’è solo bisogno di osare e riproporlo in nuove chiavi in grado di arrivare alle nuove e vecchie generazioni.”

Così Urano spiega Una Canzone per te.

URANO

Urano è il nome d’arte di Stefano Vantaggiato, giovane artista nato il 24 Maggio 1996 a Carate Brianza (MB).

Il suo è un genere non proprio definibile, ma nella sua musica ci sono riferimenti al rap e al pop più cantautorale.

A Settembre 2019 firma un contratto con Cosmophonix Production con cui lavora per incidere un disco. Il singolo Urano, uscito lo scorso mese di novembre, raggiunge ottimi risultati sul web, entrando anche nella Top Viral 50 di Spotify Italia.