E’ tempo di bilanci per la prima edizione di Up Xmas – Disco di Natale, il concerto di TV8 registrato sulle piste di Pila, in Valle d’Aosta, lo scorso 8 dicembre e andato in onda il pomeriggio di Natale.

Un ottimo riscontro di pubblico presente sul luogo, sul palco posto a pochi passi dalla partenza della Funivia Gorraz Grand Grimod, ma anche in televisione e sui social.

Up Xmas il pomeriggio di Natale ha raggiunto oltre 1 milione e 248 mila contatti su TV8.

Grazie a un cast giovane e pensato per attrarre questa tipologia di pubblico, è riuscito ad attrarre un vero e proprio boom sui social.

I profili ufficiali dell’evento e degli artisti hanno registrato complessivamente oltre 5 milioni di impression, un dato importante se si considera la giornata festiva.

UP XMAS – DISCO DI NATALE – ASPETTANDO LA PROSSIMA EDIZIONE

Up Xmas è stato promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali della Regione Valle d’Aosta. Insieme alla Regione Autonoma hanno sostenuto l’iniziativa l’Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan e CVA Trading.

L’idea dichiarata in conferenza stampa è quello di rendere l’evento un appuntamento fisso annuale. (Qui il nostro articolo con il resoconto e l’intervista ai presentatori Lodovica Comello e Pupo).

Questa edizione, poi, ha portato fortuna agli artisti che ne hanno preso parte (Qui le videointerviste). Elodie, Anastasio, Giordana Angi e Alberto Urso saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo.

Sarà così anche per Junior Cally, originariamente inserito nel cast e all’ultimo sostituito da Boro Boro.

Periodo d’oro anche per Pupo che ora ricopre il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e Lodovica Comello in dolce attesa a poche settimane dal lieto evento.

