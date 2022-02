“Una Voce per San Marino Gate”: la risposta a Roberta Faccani dell’Avvocato di Muriel, Aldo Poggioni

Una Voce per San Marino Gate. A seguito della dichiarazione fattaci pervenire tramite il proprio procuratore legale da Roberta Faccani (la trovate qui) il giorno 16 febbraio, l’Avvocato di Muriel, Aldo Poggioni, ci fa pervenire una replica concordata con la propria assistita.

La pubblichiamo integralmente qui a seguire:

Oggetto: “Una Voce per San Marino” – c.d. “caso Muriel”: precisazioni e controreplica.

In relazione alla vicenda in oggetto, a seguito del comunicato stampa della sig.ra Roberta Faccani del 15/2/2022, seguita a distanza di poche ore dal post del sig. Andrea Lybra, qualificatosi come di lei “procuratore legale”, si impongono alcune precisazioni e contro repliche da parte dell’artista Muriel, la quale sottoscrive personalmente la presente.

Quanto dichiarato da Muriel nell’intervista del 10 febbraio scorso trova ampio riscontro documentale – e perciò non necessita di ulteriori specificazioni -, così come risulta anche documentalmente che il “caso Muriel” affondi le proprie radici nella mala gestio – nonostante l’esperienza pluridecennale – da parte dei produttori Faccani e Tittarelli (il quale ultimo è da giovedì scorso che si nega) e nelle problematiche sorte fra i due già da almeno un paio di mesi.

Per quanto ognuno ha diritto di difendersi come ritiene, anche sostenendo che la propria mano destra non sappia cosa faccia quella sinistra e scaricando le colpe sugli altri, è inaccettabile leggere che Muriel (seppur indicata impersonalmente come “l’artista”, il riferimento alla sua persona è inequivoco) avrebbe rilasciato la predetta intervista solo per ottenere visibilità che altrimenti non avrebbe mai avuto; ciò stridendo fortemente, peraltro, con le parole al miele spese nemmeno due mesi orsono dalla stessa sig.ra Faccani per elogiare le qualità non solo artistiche ma anche di correttezza e lealtà dell’artista emergente.

Risibile è la precisazione conclusiva del comunicato stampa della sig.ra Faccani in ordine ai danni alla stessa provocati dall’artista.

Nella presente vicenda la vera vittima, in realtà, è una promettente artista che per seguire il proprio sogno professionale si è affidata totalmente a persone che non hanno esitato ad approfittarsi di lei, anche a costo di rischiare di bloccare sul nascere le chances di successo dell’artista medesima, cagionandole notevoli danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

Per questo, Muriel si riserva di agire giudizialmente in ogni sede opportuna contro ciascun responsabile di illeciti commessi in suo danno. Ciò che è certo è che Muriel, seppur duramente provata dalla vicenda, sarà in grado di rialzarsi per coltivare la passione per il canto con ancora maggiori forza e determinazione.

Avvocato Aldo Poggioni