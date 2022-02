Una Voce per San Marino Gate. La replica di Roberta Faccani: “In accordo con il mio staff reputo non opportuna la mia permanenza nel Contest”

Una Voce per San Marino Gate. Come già anticipato nei giorni scorsi, Roberta Faccani, cantante, attrice, songwriter e Vocal coach, ha chiesto tramite il suo procuratore legale, Andrea Lybra, al nostro sito di poter dare la propria versione dei fatti riguardo a quando dichiarato dalla cantante Muriel in questa intervista.

Qui a seguire potete leggere integralmente la lettera fattaci pervenire dall’artista.

Gentile Direttore,

Ciao a tutti! Sono Roberta Faccani qui per comunicare a mezzo stampa che, nella giornata del 10 Febbraio c.a. sono stata vittima di un gravissimo episodio diffamatorio reso pubblico sulle pagine di alcuni giornali nei confronti della mia persona, del mio onore, del mio decoro e della mia immagine professionale, con un gravissimo danno morale, patrimoniale e fisico; insomma, uno dei più brutti capitoli della mia ultra trentennale attività artistica fatta di sudore, sacrifici, eticità, rettitudine professionale nonché grandi successi noti a tutti e in nessun modo mai messi in discussione da chi che sia.

Sono stata vittima infatti di dichiarazioni assolutamente false da chi ha come obiettivo solo quello di apparire a tutti i costi e tra le altre, dichiaro categoricamente di non aver mai ricevuto alcuna somma di denaro, salvo compensi regolarmente fatturati relativi o alle mie lezioni di canto come vocal coach, o alle mie consulenze come produttrice artistica, o come songwriter.

Da anni infatti, oltre alle mie ben note attività di cantante e performer di musical gestisco una Accademia denominata: “La fabbrica del cantante-attore” dove insegno il mio personale metodo di canto preparando gli allievi per audizioni e festival e da mesi, anche offrendo una serie di servizi di gestione ovviamente sempre regolarmente fatturati, all’interno di in un “pacchetto start up” pubblicizzato dettagliatamente sul mio sito www.robertafaccani.it.

Preciso altresì che il nome con il quale ho firmato fino ad oggi alcune cooproduzioni, ovvero BANDIDOS RECORDS, altro non è che un brand con il quale vado ad unire sporadicamente sotto di esso alcune collaborazioni artistiche con altre strutture.

A tutto questo aggiungo che, smentisco altrettanto categoricamente di aver percepito alcun tipo di somma di denaro atta ad agevolare qualsivoglia cantante emergente c/o il festival denominato: “Una voce per San Marino” 2022.

Per tali motivi sopra elencati e per altri e in attesa che venga fatta chiarezza, la mia organizzazione e staff di produzione reputano non opportuna la mia permanenza, sia in veste di giurato che ospite canoro, alle semifinali e finali del suddetto Festival; questo, anche e soprattutto per permettere alle parti in causa, di lavorare in maniera serena e fare piena luce sulla questione.

Tengo comunque a inviare a tutti, i miei più cordiali saluti nonché un grande in bocca al lupo. Una grazie speciale va anche alla vostra testata, nonché al direttore Massimiliano Longo, per aver permesso il mio diritto di replica.

Tengo infine a precisare che, per le pesanti accuse rivoltemi dall’artista emergente in questione, rappresento che tutelerò i miei diritti avanti a tutte le competenti sedi legali dove esporrò e documenterò in modo dettagliato ogni circostanza e dove chiederò i danni.

in Fede

Roberta Faccani

Ancona 14/02/2022