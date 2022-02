Una Voce per San Marino gate: il Contest rompe il silenzio... ma solo sui social

Una Voce per San Marino Gate… per la prima volta Media Evolution, società organizzatrice del Contest rompe il silenzio. Decide di farlo non rispondendo alle possibili criticità sollevate dai nostri articoli, ma con un post sui social e un comunicato stampa sull’esclusione di Muriel inviato dal proprio ufficio stampa, la Red&Blue di Marco Stanzani.

La nostra impressione? È che si stia cercando di ignorare la questione usando come “agnello sacrificale” la sola Muriel. Un comportamento a mio avviso assolutamente pericoloso in quanto, prendendo provvedimenti nei confronti solo dell’artista che ha denunciato (e si è autodenunciata) si va a confermare quanto gli artisti emergenti mi raccontano costantemente: “Non parliamo e non ci esponiamo quando vediamo qualcosa che non va, perché tanto a pagare siamo sempre e solo noi”.

Veniamo ai fatti…

Una voce per san Marino gate: il comunicato su muriel

Il comunicato stampa inviato da Media Evolution a mezzo ufficio stampa dichiara quanto segue:

Media Evolution ha dato corso nella giornata di mercoledì 9/02/2022 all’esclusione della concorrente Muriel per il suo comportamento ritenuto in violazione del Regolamento.

L’esclusa ha piena facoltà di far valere le sue ragioni nelle sedi che riterrà opportune ed altrettanto Media Evolution.

Media Evolution ha optato in accordo con le Istituzioni Partner alla tutela del Festival e dei concorrenti che vi partecipano e respinge ogni illazione.

Precisiamo, per dovere di cronaca, che effettivamente Muriel è stata squalificata a mezzo mail il 9 febbraio alle ore 18:25. Che il 10 febbraio alle 15:20, quindi dopo l’incontro del marito con la Segreteria di Stato di San Marino, e prima che nella nostra intervista spiegasse tutto quello che era avvenuto, è stata ricontattata informandola che la sua posizione sarebbe stata presa in riesame entro un paio di giorni; salvo, l’11 febbraio alle 17:57, essere definitivamente squalificata.

Ad oggi, a quel che sappiamo, sono stati presi provvedimenti solo nei confronti della stessa Muriel.

il post sui social

Nel frattempo sulle pagine social di Una voce per San Marino è apparso quanto segue:

Ricordiamo ai concorrenti, ed a tutti, l’obbligo di correttezza, diligenza e buona fede nel partecipare al festival ed in particolare, è escluso che un concorrente possa passare da una fase all’altra in base ad accordi con chiunque: le fasi si devono sempre superare solo per merito. Come da Regolamento i concorrenti sono tenuti a segnalare a Media Evolution eventuali tentativi da chiunque provenienti, illegittimi finalizzati ad alterare il corretto andamento del festival.

Insomma il succo è: “Ragazzi, autodenunciatevi“. La nostra risposta è: “Muriel ha denunciato e si è auto denunciata ed è in possesso di prove di cui noi ci siamo accertati, ma che lasciamo a lei la decisione di gestire come meglio preferisce, perché il nostro intento è solo aiutarla come facciamo per tutti gli emergenti, non spettacolizzare la vicenda. Perché non viene ascoltata ma semplicemente squalificata?”

i punti in sospeso

Vi comunichiamo inoltre che ad oggi, 14 febbraio, dopo la mail ricevuta dal Procuratore legale di Roberta Faccani con richiesta di replica, nonostante la nostra tempestiva risposta, anche all’indirizzo mail di Bandidos Records (società della Faccani e Tittarelli) con cui ci davamo totalmente disponibili, non abbiamo più ricevuto notizie.

Nessuna risposta invece sulle questione da noi evidenziate qui e sopratutto le seguenti:

Alcuni brani di Camille Cabaltera (che ha superato ieri la prima semifinale) hanno le edizioni appartenenti a Jois Edizioni Musicali , società parte di Astralmusic (a sua volta parte di Media Evolution )?

(che ha superato ieri la prima semifinale) hanno le edizioni appartenenti a , società parte di (a sua volta parte di )? Marco Saltari, Operapop e Tothem sono artisti, tutti in procinto di partecipare alle semifinali, con album recenti prodotti da Astralmusic e appartenenti al Roster dell’etichetta?

Restiamo in attesa di nuovo sviluppi o risposte.