Una Voce per San Marino: Ivana Spagna pubblica un'anteprima del brano, Francesco Monte punta alla vittoria e Achille Lauro... ci sarà?

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale di Una Voce di San Marino, il Contest con cui verrà scelto l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. La questione che tiene banco al momento, oltre al nostro “Una voce per San Marino Gate” sugli artisti emergenti è la presenza di Achille Lauro alla finalissima del 19 febbraio dove sfiderà altri nomi noti ed emergenti per conquistare un posto all’Eurovision.

Per chi ignorasse lo svolgimento della manifestazione lo riassumiamo brevemente qui a seguire.

Sono stati oltre 500 gli artisti emergenti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono iscritti al Contest sognando di arrivare sul palco dell’Eurovision. Di questi ne sono stati selezionati circa 280 che sono stati ascoltati dal vivo a San Marino dove una giuria ha selezionato i 66 artisti (60 + 6 sanmarinesi) che hanno avuto accesso alle semifinali.

Le semifinali si stanno svolgendo sempre a San Marino (e vengono trasmesse in differita di un giorno su San Marino Rtv) in questi giorni.

Il 17 febbraio si svolgerà la finale degli emergenti (in onda il 18) in cui sarà svelato il podio (i primi tre classificati verranno premiati rispettivamente con 7.000, 2.000 e 1.000 euro) e i nove artisti che prenderanno parte alla finalissima del 19 febbraio al Teatro Nuovo Dogana insieme a nove big + una wildcard Sanmarinese.

UNA VOCE PER SAN MARINO LA FINALISSIMA

A presentare la serata finale sarà Jonathan Kashanian con Senhit che, proprio lo scorso anno, ha gareggiato all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino.

Gli artisti in gara nella finalissima saranno valutati da una giuria che verrà resa nota il 18 febbraio che ascolterà in diretta le esibizioni dei nove artisti emergenti e dei

Si sfideranno 19 concorrenti: i 9 finalisti della categoria “emergenti” che vengono selezionati in questi giorni, la wild card sanmarinese (Fabry & Labiuse con la band di San Marino Miodio, che da big pare siano stati definiti Wildcard Sanmarinese dopo l’arrivo di Achille Lauro in gara) e i “big”.

I big presenti in sfida sono: Cristina Ramos dalla Spagna, Alessandro Coli con Burak Yeter (Dj turco di base in Olanda), Matteo Faustini, Valerio Scanu, Tony Cicco con la band romana dei Deshedus e Alberto Fortis, Achille Lauro, Blind, Ivana Spagna (con il brano Seriously In Love di cui ha pubblicato una piccola anteprima negli scorsi giorni) e Francesco Monte. Quest’ultimo, dopo l’esclusione da Sanremo Giovani, presenterà un brano intitolato Mi ricordo di te (Adrenalina), e pare sia agguerritissimo nel tentare di conquistare la vittoria)

L’attenzione però è tutta puntata sulla presenza di Achille Lauro. Quando il suo nome è stato annunciato è inutile negare che ha calamitato l’attenzione della stampa sulla manifestazione che, sino a quel momento, stava passando un po’ inosservata nel nostro paese. In molti si sono chiesti come mai Lauro avesse scelto di mettersi in gioco in questo Contest. Altri invece sono convinti, ad oggi che alla fine il cantante non si presenterà.

Il perché di questa convinzione? L’artista ad oggi non ha annunciato ne fatto minimamente cenno alla sua presenza in gara a Una voce per San Marino sulle sue pagine social ma non solo. Il comunicato stampa di qualche giorno fa inviato da Goigest (ufficio stampa dell’artista) oltre a parlare del nuovo album segnalava i prossimi impegni del cantautore ma anche in questo caso nessun accenno alla gara Sanmarinese.

Achille Lauro quindi parteciperà come concorrente a Una Voce per San Marino? Non ci resta che aspettare il 19 febbraio per scoprirlo.