I Megara vincono Una Voce per San Marino, Loredana Bertè non andrà all’Eurovision

Con un testa a testa finale con Loredana Bertè i Megara vincono Una Voce per San Marino e saranno in gara all’Eurovision 2024.

Per la seconda edizione consecutiva vincono degli artisti della categoria emergenti dopo i Piqued Jacks dello scorso anno.

Angelina Mango non avrà quindi altri rivali italiani all’Eurovision 2024.

Nella serata finale della terza edizione di Una Voce per San Marino, la prima con la direzione artistica di Pasquale Mammaro, si sono esibiti artisti emergenti (Daudia, XGiove, Dez, Kida, Booom!, Mate, Masala & Foresta, Dana Gillespie e Megara) e 8 big ovvero Pago, Aimie Atkinson, Marcella Bella, Aaron Sibley, Wlady con Corona, Ice Mc e Dj Jad, Loredana Bertè, i Jalisse e i La Rua.

Ospite della finale Riccardo Cocciante, Filippo Graziani e Il Piccolo Coro dell’Antoniano. A giudicare la gara una giuria formata da Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani con Presidente di giuria Celso Valli.

I megara vincono una voce per San Marino

Questi i premi speciali assegnati a fine serata:

Premio Miglior look ai JALISSE

Premio OGAE Italy a Loredana Bertè

Premio della critica della stampa a Loredana Bertè

Premio per il brano più radiofonico ai LA RUA

Premio Ludovico Di Meo al miglior artista emergente ai MEGARA

Questa la classifica finale di una voce per san Marino:

Megara – 11:11 Loredana Bertè – Pazza La Rua – Il Governo del cuore Aimie Atkinson – A dare for love Booom! – Dance like this Marcella Bella – Chi siamo davvero Dana Gillespie – The last polar bear XGIOVE – Nostalgia Mate – Big mama Jalisse – Il paradiso è qua Masala & Foresta – Paranoia Daudia – With you Aaron Sibley – Human Corona, Ice Mc, Wlady, Dj Jad – Questa volta Kida – Invincible Dez – Freedom Pago – Il protagonista

Con il secondo posto a Una Voce per San Marino con il brano “Pazza” Loredana Bertè non riesce quindi a staccare il biglietto per la Svezia e per l’Eurovision 2024 e andar a dar fastidio al suo ex marito, il tennista Björn Borg, come da lei stessa dichiarato al Festival di Sanremo.

Sarà invece la band spagnola a rappresentare la Repubblica più antica del mondo all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmo, in Svezia.