Una Storia da cantare ospiti terza puntata. Torna questa sera, sabato 29 febbraio, in prima serata su Rai 1, il programma musicale di Enrico Ruggeri e Bianco Guaccero con una puntata dedicata ad Adriano Celentano.

Una puntata che racconterà “il Molleggiato” mettendo insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, affiancati dai tanti ospiti e dalla grande band diretta da Maurizio Filardo.

Considerato l’Elvis Presley italiano Adriano Celentano è stato un autentico innovatore per la musica italiana… il primo a portare il vero rock’n’roll alle masse, in grado di mescolare a suo piacimento divertimento, impegno, delirio, indipendenza. Adriano ha anche portato il rap in Italia per primo (vedi questo nostro articolo).

Una storia da cantare ospiti terza puntata

Ecco chi saranno gli artisti che in questo terzo appuntamento omaggeranno Adriano Celentano…

Gigi D’Alessio

Teo Teocoli

Elio

Noemi

Marisa Laurito

Paolo Belli

Fausto Leali

Raphael Gualazzi

Rocco Papaleo

Federico Zampaglione

Enzo Avitabile e Tony Esposito

Raimondo Todaro

Eugenio in Via Di Gioia

Eugenio Campagna

La Sierra

In esclusiva per il programma anche un contributo speciale dello stesso Adriano.

Interpellato sulla possibilità di collaborare alla puntata, Celentano ha deciso di partecipare realizzando un video ad hoc, che, attraverso immagini esclusive e di repertorio, racconta il momento più importante della sua storia televisiva: il mitico Fantastico 8 del 1987.