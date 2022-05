Ultimo torna a sorpresa con “Vieni nel mio cuore”. Tanto ritmo e un nuovo sguardo musicale verso l’Europa

Ultimo Vieni nel mio cuore è il nuovo singolo inedito, scritto appositamente per l’imminente tour negli stadi.

Ci sono della carriere di assoluto successo e quella di Ultimo, attualmente fra i cantautori romani più rappresentativi, sembrava una storia già scritta con destinazione Olimpo.

Tutto questo perché, la scrittura del nostro ha sempre avuto un contatto con la realtà molto potente. Il suo raccontarsi è quello della strada, quello della vita, quello di tutti noi; poco spazio agli inconvenevoli, alle frasi fatte.

Così, comparso quasi per caso fra le playlist dei giovanissimi e quelle di radio un po’ più sperimentali, Niccolò ( questo il suo vero nome ndr ) ha intrapreso quella scalata verso gli onori che si è alimentata senza spinte dopanti, passo dopo passo.

E per una nuova canzone che diventava popolare, un nuovo album compariva in posizioni di rincalzo in classifica, scalandone però di settimana in settimana, fino all’attesissima prima partecipazione, baciata da vittoria, al Festival di Sanremo come nuova proposta, seguita dal secondo e polemico posto fra i big l’anno successivo, alle spalle di Mahmood.

Però nonostante fra stampa di settore ed artista la simpatia sembrava essersi andata a fare un giro, non è certo stato così fra artista e pubblico che, proprio in quel 2019, ha premiato Ultimo come artista più venduto dell’anno grazie a ben tre album piazzati nella top 50 annuale, il contemporaneo Colpa Delle Favole ed i precedenti Peter Pan ( 2018 ) e Pianeti ( 2017 ).

Gli ultimi anni, dal mio punto di vista…

In quel momento qualcosa, a mio parere s’intenda, nella proposta di quel cantautore così ispirato e tangibilmente collegato alla realtà del tanto pubblico che lo ha amato da subito, ha iniziato ad incepparsi, a ripetersi ad oltranza.

Per quanto sempre sane portatrici di sentimenti e parole vere, le canzoni di Ultimo sono iniziate ad apparire un po’ troppo simili tra loro, costruite. Il modello seguito? Un inizio soffuso, spesso solo piano e voce, per poi incalzare con impeto istintivo fino ad incisi urlati con poco controllo, ansiolitici.

Con questo modus operandi dell’artista le mie pagelle, notoriamente legate al percorso più che alla singola canzone, si sono spostate su voti decisamente più bassi, persino qualche quattro, cosa che mi ha alienato di certo qualche antipatia e critica spregiudicata da parte dei fans.

Ultimo Vieni nel mio cuore – La recensione

Proprio per quanto scritto qui sopra, quando qualche minuto fa ho ascoltato il nuovo singolo, la nuova produzione di Ultimo, Vieni Nel Mio Cuore e, soprattutto ho avuto voglia di riascoltarla più e più volte consecutivamente, mi è venuto spontaneo scrivere questo articolo che è quasi un plauso alla capacità da lui esercitata su me ( non pretendo valga lo stesso per gli altri ) di farsi riscoprire.

Ci ho trovato persino una forte aderenza con Hold Back the River che nel 2014 diede notorietà al cantautore britannico James Bay, però ammetto che poco mi è interessato. In realtà trovo la nuova prova di Ultimo una fortissima apertura ad un’internazionalità di suono, di arrangiamento che mai prima d’ora aveva avuto.

Il tutto per raccontare un amore che devi farsi strada, un amore che dallo sguardo fa passi importanti fino al cuore, fino alla richiesta di mischiare passione e sentimento, di venire appunto in quel cuore. E c’è uno spazio li, uno spazio per te, un mondo migliore.

Ultimo incalza, cresce, ma non infastidisce; riesce qui a comunicare sentimento, voglie ma non ansia.

E oggi, anzi qualche minuto fa, quando è uscito su tutte le piattaforme, ho ritrovato quell’artista che avevo un po’ perso. Certo lui non se ne sarà nemmeno accorto, o quantomeno curato, visto l’enorme successo di massa. Però vi assicuro che , per chi fa il mio lavoro, quando ti piace un artista e poi per un certo periodo non riesci più a capirlo, te ne dispiace moltissimo, quasi come fosse una delusione familiare.

Cercate di capire quindi la mia contentezza adesso. Ed il voto? Beh per quello dovete aspettare le pagelle di Venerdì ma intanto godetevi questa Vieni nel mio cuore.

Ultimo Vieni nel mio cuore testo e audio

Qui a seguire testo e audio del brano.

Oh oh oh oh oh oh oh oh

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una viita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio è un pretesto

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore