Ultimo Tour Stadi 2020. Spesso può capitare che i comunicati stampa che arrivano in redazione riportino diciture che enfatizzano, anche in modo eccessivo e poco realistico, le notizie. Non è il caso di quanto sta accadendo ad Ultimo in quanto il suo è realmente, citiamo il comunicato, un successo di pubblico senza precedenti!

Infatti dopo aver registrato con mesi d’anticipo il tutto esaurito negli stadi di Firenze e Milano si aggiunge oggi un nuovo sold out, quello al San Paolo di Napoli.

Contemporaneamente, come promesso dal cantautore stesso sui social, si aggiungono nuovi appuntamenti nel calendario dell’Ultimo Tour Stadi 2020.

Arrivano due nuove città, Torino e Ancona, e raddoppiano le date di Firenze, Napoli e Milano.

I live si apriranno con una data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione, venerdì 29 maggio 2020.

Ecco quindi il calendario completo e aggiornato del tour organizzato da Vivo Concerti con cui, tra l’altro, Ultimo sosterrà UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

Il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

ULTIMO TOUR STADI 2020 LE DATE

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale – NUOVA DATA

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – NUOVA DATA

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – NUOVA DATA

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro – NUOVA DATA

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero – NUOVA DATA

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo

I biglietti per le nuove date saranno in prevendita esclusiva per il Fan Club da venerdì 20 settembre 2019 alle ore 11.00. Per tutti gli altri invece saranno disponibili al link qui in basso da sabato 21 settembre 2019 alle ore 11.00 (nei punti vendita Ticketone dalle ore 11.00 del 24 settembre 2019)

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI