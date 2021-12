Ultimo la sua “Supereroi” diventa una serenata live a Torino per una coppia che si ama da ben 74 anni

Nel disco uscito qualche settimana fa di Ultimo c’è un brano, Supereroi (qui testo e audio), che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese già nelle sale italiane. Il cantautore ha voluto dedicare con una moderna serenata questo brano ad una coppia di Grugliasco, in provincia di Torino, che sta insieme da ben 74 anni.

Nel video, che potete vedere qui a seguire, appaiono queste parole…

Grugliasco, periferia di Torino. Ultimo ha regalato una serenata a due persone davvero speciali, Domenico e Domenica, capaci di amarsi da 74 come in un film, come due supereroi

Ultimo ha interpretato il brano al pianoforte sotto al palazzo in cui vive la coppia che, commossa, si abbracciava sul balcone mentre il cantautore dedicava loro le parole del brano… in questo mondo fatto di scadenze, tu hai dimostrato di poterle bruciare e questo tempo non c’avrà mai tempo di vederci un giorno a noi cadere… perché noi, noi, noi… siamo supereroi.

Tutte le luci del palazzo durante l’esibizione erano accese con i gli abitanti emozionati nel godersi lo spettacolo offerto dall’artista.

Un bellissimo regalo insomma e, al tempo stesso, l’occasione per promuovere nel modo più giusto Supereroi, un film che racconta la storia di Anna e Marco, e il loro amore che nessuna formula potrà mai svelare.