Ultimo Stadi 2021. Dopo settimane di attese l’agenzia di booking del cantautore è finalmente riuscita a ricollocare le date dell’atteso tour negli stadi di Ultimo.

Sarebbe dovuto partire il 4 maggio scorso questa nuova e importante avventura figlia di tre anni vissuti in costante salita, dai club fino al concerto evento La Favola allo Stadio Olimpico di Roma.

Ma, come per tanti altri eventi, l’avvento del Coronavirus ha scombinato i piani di un tour che, già mesi prima dell’inizio, aveva messo a segno diversi sold out e staccato oltre 600.000 biglietti.

Nelle scorse settimane Ultimo ha postato sulle sue pagine social parole di rammarico per quest’avventura rinviata…

Il tour sarà rinviato, probabilmente al 2021, ma il motivo di un ritardo della comunicazione non dipende né da me, né dalla mia agenzia dei concerti. Dipende dal governo che forse non dà il giusto peso ed importanza alla musica e all’arte in generale“

“Oggi avremmo dovuto iniziare le prove per i 15 stadi. Questa situazione ha spazzato via ogni nostra ambizione. Sono stato un anno a prepararmi fisicamente, mentalmente e vocalmente. Ora? Ora si parla di distanziamento sociale e numeri contingentati. Argomenti così crudi.

Nella giornata di ieri il cantautore ha pre annunciato l’arrivo delle nuove date con un post su Instagram:

“Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco.

L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. Voi che siete lì sotto e scegliete di urlare con me quelle sensazioni che spesso sbagliando teniamo dentro!

Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma senza entrare in punta dei piedi nel suo ufficio sperando che il paziente prima non ci veda, magari riconoscendoci (come se andare dallo psicologo fosse una vergogna…chissà perché).

Insomma un concerto è spogliare se stessi senza paura di essere ‘scoperti’. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo.

Nic“