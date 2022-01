Il 2021, sempre da record di Ultimo. Dai risultati di “Solo” ai quattro dischi in classifica pur non apparendo in tv

Il pop italiano può essere in un momento di crisi ma di sicuro non quello di Ultimo. A dimostrarlo sono i risultati, quelli del suo ultimo album, Solo, ma non “solo”.

È strano infatti che. non solo ci sia stato silenzio intorno a i risultati raggiunti nel 2021 dall’artista, ma addirittura che alcuni si siano soffermati sul fatto che le vendite dell’ultimo album del cantautore stiano procedendo in maniera più lenta rispetto ai dischi precedenti… quasi a voler sottolinearne un insuccesso.

Forse è un caso o forse è colpa del cattivo rapporto con la stampa creatosi durante Sanremo 2019? O magari della decisione dell’artista di non rilasciare interviste per l’uscita di Solo?

Chissà quel che è certo è che di fronte ai numeri poco si può dire. E andiamo a scoprirli questi numeri di Ultimo.

Ultimo Solo e i numeri del 2021

Ultimo è praticamente sparito dalla scene dopo il concerto evento sold out allo Stadio Olimpico di Roma. Da quel momento, complice lockdown e pandemia, ha pubblicato singoli senza apparire e ha dovuto rimandare il suo tour, già record di sold out negli stadi.

Niente promozione televisiva, niente instore e niente concerti… tutti elementi necessari per le vendite di chi fa pop in Italia nell’epoca dello streaming e del dominio di rap e trap. Basta vedere anche ai risultati degli ultimi album di Marco Mengoni, Vasco Rossi e Alessandra Amoroso. C’è un rallentamento per tutti.

Ciononostante, per onestà professionale, di tutto si può parlare tranne che di disco andato male. Solo, album uscito il 22 ottobre 2021, ha stabilito il record del 2021 di copie fisiche vendute nella settimana di debutto, ben 32.000 (numero superato qualche settimana dopo da Vasco Rossi). Il progetto ha conquistato il disco d’oro in una settimana e quello di platino in un mese.

A questa certificazione si aggiunge il fatto che la musica di Ultimo per tutto il 2021 ha continuato ad essere ascoltata e comprata. Numeri alla mano…

Due dischi di platino per gli album precedenti

Nove dichi di platino per i singoli

1 disco d’oro per i singoli

E a questo aggiungiamo i due record… artista segnalato dalla FIMI come quello per più settimane in classifica, ben 149 (che corrispondono a circa tre anni!) e l’artista con quattro album in contemporanea nella Top 100 degli album più venduti, la sua intera discografia (Pianeti del 2017, Peter Pan del 2018, Colpa delle favole del 2019 e Solo del 2021).

Insomma, crediamo che qualsiasi artista vorrebbe essere in crisi così. No?