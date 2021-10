Ultimo è il miglior debutto per copie vendute del 2021

Ultimo Solo debutto al primo posto nelle classifiche sia per quel che riguarda gli album che per i vinili con il suo ultimo album.

Ed il suo è il miglior risultato per copie vendute nella prima settimana del 2021.

Solo, uscito venerdì 22 ottobre a distanza di due anni dal lavoro precedente, aveva già esordito nella Top5 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto.

Dopo una sola settimana, sia l’album sia il vinile sono i più venduti della settimana e hanno conquistato anche il #1 di entrambe le classifiche FIMI.

Una soddisfazione enorme per il cantautore romano: il disco, infatti, risulta il miglior esordio per vendite del 2021.

UN ALBUM con al centro l’essere umano e le sue fragilità

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha interamente scritto e composto le 17 canzoni che compongono questo quarto progetto discografico. Inoltre, l’artista, questa volta, si è cimentato anche nella sfida della produzione musicale del brano 2:43 am.

Nelle 17 tracce emerge il tratto inimitabile e ben riconoscibile dell’autore: la capacità di introspezione. L’emergenza sanitaria ha costretto i musicisti al silenzio e alla lontananza dal pubblico e Ultimo riesce a raccontarci le emozioni che ha provato negli ultimi due anni, mettendosi a nudo nei testi.

SOLO TRACKLIST

Il bambino che contava le stelle Niente Sul finale Solo Spari sul petto Isolamento Quel filo che ci unisce Supereroi La finestra di Greta Buongiorno vita Quei ragazzi Non sapere mai dove si va 22 settembre 7+3 Tutto questo sei tu Non amo 2:43 am

La storia di Solo è iniziata il 15 ottobre 2021 con Niente, il primo singolo estratto. L’album comprende anche le canzoni che hanno gettato le basi per l’inizio di questo nuovo viaggio musicale: Tutto questo sei tu (doppio disco di platino), 22 settembre (doppio disco di platino), 7+3 (disco d’oro) e Buongiorno vita (disco di platino).

Inedita invece è Supereroi, brano che ritroveremo a Natale al cinema, in quanto sarà la colonna sonora del nuovo omonimo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film.

Solo consacra anche l’inizio di un lavoro più ampio, essendo il primo album autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Lo possiamo trovare su tutte le piattaforme digitali (anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) ed è acquistabile nel formato fisico come CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon, di cui il CD è già esaurito).

Sono disponibili anche le speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, che contengono 17 tavole illustrate. Ideate da Ultimo stesso, sono state realizzate da Luca Arancio e si ispirano ai 17 brani del disco e ne fotografano il significato.

ULTIMO Solo porta Il POKER per iL cantautore

Ultimo non delude le aspettative nemmeno questa volta. Attualmente tutti i suoi quattro sono presenti nella classifica di FIMI Top100 degli album più venduti.

Dopo soli 5 anni di carriera, si conferma un cantautore da record: nel 2019 Colpa delle favole è l’album più venduto dell’anno e Ultimo l’artista più ascoltato in Italia su Spotify e Apple Music.

Nello stesso anno, tutti e tre i suoi album sono presenti contemporaneamente nella Top10 della Top of the Music FIMI/Gfk, prima volta che un artista raggiunge questo traguardo in Italia.

Ad oggi, Ultimo ha già venduto oltre 2.000.000 di dischi, raggiungendo oltre un miliardo di stream su Spotify, 45 dischi di platino e 16 dischi d’oro e, con il tour previsto per il 2022, si aggiudica il primato di artista più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi, dopo il live La favola, allo Stadio Olimpico il 4 luglio 2019.

Dal 2019, è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.

Non ci resta che augurargli di continuare così.