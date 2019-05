Ultimo – Il brano scelto per l’estate è “Ipocondria” (audio e testo)

Mentre è impegnato in tour Ultimo ha annunciato sulle proprie pagine social quale sarà il prossimo estratto dal suo ultimo album, Colpa delle favole. Il brano scelto per accompagnarci durante l’estate è Ipocondria.

Il brano è il quarto estratto dall’album tra singoli ufficiali e non. Nei mesi precedenti sono usciti infatti I tuoi particolari (presentata in gara al Festival di Sanremo), Fateme cantà e Rondini al guinzaglio.

Ipocondria, nonostante il titolo decisamente serio che scherza sulla fobia del cantautore per le malattie, ha un ritmo incalzante scandito tra un ritornello e l’altro da quel “poropopo” fatto apposta per ricantarlo.

Al momento del lancio di Colpa delle favole, album che ha debuttato al primo posto della classifica di vendita FIMI dove è rimasto stabile per ben quattro settimane, Ipocondria è stata presentata così:

L’ipocondria di Ultimo viene curata dall’amore, un amore che può essere anche distante ma rimane sempre presente e vicino nel cuore… “Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna” dice Ultimo descrivendo la canzone.

Il nuovo singolo sarà lanciato nelle prossime settimane accompagnato da un videoclip che è già pronto come ha confermato il cantautore sulle sue pagine social.

ULTIMO – IPOCONDRIA – TESTO



Mi sono chiesto spesso

che cosa fosse il tempo

se in fondo quando ti amo

il mondo non lo sento

Mi sono chiesto spesso

tra una sigaretta e l’altra

quale fosse la ragione

perché tu fossi così bugiarda

In fondo ho dato tutto

ma questa è anche colpa mia

è che mi piaci perché curi

questa bastarda ipocondria

E ho capito che il mondo lo vivo così

con la faccia distrutta quando è lunedì

e ho capito che in fondo va bene così

anche se siamo distanti

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

tanto ti porto con me

Sì lo so, lo dici spesso

m’ha cambiato ‘sto successo

è che quelli come me

buttano l’oro dentro al cesso

non gli danno mai importanza

e poi si senton sempre soli

hanno il ghiaccio dentro al cuore

e hanno i fiori nei polmoni

ma infondo ho dato tutto

ma questa è anche colpa mia

è che mi piaci perché curi

questa bastarda ipocondria

E ho capito che il mondo lo vivo così

con la faccia distrutta quando è lunedì

e ho capito che infondo va bene così

anche se siamo distanti

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

tanto ti porto con me

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

tanto ti porto con me

A me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

tanto ti porto con me

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

a me va bene anche distanti

tanto ti porto con me

con il messaggio che mi è arrivato alla fine

Foto di copertina dalle pagine social dell’artista