Ultimo, dopo l’intervista la speaker commenta (fuori onda): “Non è mica a posto”. Pioggia di critiche.

Martedì 28 febbraio Ultimo è stato ospite di Password, un programma radio di RTL 102.5.

Ultimo è stato intervistato da Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini e si è raccontato a 360°, parlando in particolare del suo ultimo album Alba uscito il 17 febbraio e della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Tengo molto a questo album, ho messo dentro tanta verità. Non è un concept album, ogni canzone è un mondo a sé. È stato difficile scriverlo e analizzarmi. Ho sempre difficoltà a spiegare le canzoni, penso che l’interpretazione della musica è una cosa personale. In questo disco sono andato ad aprire stanze che erano chiuse, quando succede questo la sensazione è di scoprire cose nuove. Io sono un sognatore, mi rifugio nella vita che vorrei. Scrivo di cose che non riuscirei a raccontare a nessuno, riesco solo nelle canzoni.

Inoltre ha parlato del suo rapporto con il Festival che, come ha ribadito Niccolò anche sui social, è un cerchio chiuso (leggi qui).

Prima di Sanremo ho detto che con la partecipazione di quest’anno avrei chiuso un cerchio artistico, per il rispetto che ho di quel palco. Ho ribadito solo quello che avevo già detto, è così ma certo non è uno scoop. Penso di avere un carattere non facile. A volte rischio di passare per quello che non sono, sono solo molto timido e spesso passo per una persona schiva, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico “resta con me mentre cammino da solo”, è una frase contraddittoria, voglio le persone che amo al mio fianco ma mi piace anche stare da solo

Ma ciò che ha creato maggior movimento sui social è stata la frase infelice della Deponti fuori onda. Qui lo scambio di battute tra i due conduttori.

– E’ stata una bellissima intervista perché lui ha detto delle robe anche faticose.

– Infatti non ti guarda mai negli occhi.

– Solo dopo, a un certo punto ha cominciato a guardami negli occhi. Beh…

– Cosa? Ho capito, capito, capito.

– Non è mica a posto…

Numerosi i commenti online in difesa di Ultimo, soprattutto dopo che, durante l’intervista, Nicoletta Deponti aveva speso belle parole verso il cantautore, come è evidente anche dalle battute qui riportate.

la signora in questione durante tutta l’intervista ha “elogiato” niccolò dicendogli cose del tipo “sei troppo bravo” “ma come fai” eccetera. per poi dare quest’affermazione “non è mica apposto”. sinceramente rimango senza parole di fronte a certe cose, che maleducazione. pic.twitter.com/0LAnsVYKsx — mery (@meeryconlae) February 28, 2023

