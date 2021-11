Il pop è vivo: Ultimo conquista il disco d'oro in una settimana... tutti i suoi dischi nella Top 100 FIMI

In Copertina

Certificazioni FIMI settimana 43: Blanco doppio platino in meno di due mesi, Ultimo disco d'oro in una settimana

Tra gli internazionali nuovi importanti traguardi per Ed Sheeran e Justin Bieber .

Annalisa è la voce italiana scelta per Family" di David Guetta

Nel resto del mondo sono state chiamate a interpretare il brano artiste del calibro di Bebe Rexha e Sofia Reyes.

I Måneskin sono candidati agli American Music Awards, tra i più importanti premi USA. E Ed Sheeran parla di loro...

Dopo le tre nomination agli Mtv Ema 2021 una nuova soddisfazione. Gli AMAs si svolgeranno il prossimo 22 novembre.

X Factor 2021: gli inediti su Spotify. Gianmaria guida la classifica con ampio distacco

Nonostante "l'effetto Måneskin" le band faticano nello streaming.

Fedez: svelata data di uscita, tracklist e duetti del nuovo album, "Disumano"

Ben venti canzoni, tra cui diverse hit già uscite, per il ritorno del rapper.

Sanremo giovani 2021: ecco le etichette e i numeri Spotify dei 45 semifinalisti

Tra i nomi dei semifinalisti diversi ex talent e hitmaker con milioni di stream.

Gaia: guida all'ascolto del nuovo album, "Alma". Gli autori, i produttori, le canzoni...

15 canzoni e diversi featuring per raccontare tutte le anime della cantautrice.

Santoianni, il nuovo singolo "Forfait", scritto e cantato con The Andre è canzone d'autore 2.0

In anteprima il testo del brano, un viaggio verso la luna che diventa occasione per scontrarsi con una realtà in cui "vola solo chi osa farlo".

FIMI: a gennaio 2022 cambiano le soglie per le certificazioni disco d'oro e disco di platino per i singoli

La Federazione Industria Musicale Italiana continua ad aggiornare le soglie monitorando il mercato di anno in anno.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Intervista a Nuvolari: il disco d'esordio "Lentamente" parla d'amore e....

Il cantautore pubblica il suo disco d'esordio ed è già pronto a presentarlo dal vivo .

Intervista a Sofia Tornambene: "DANCE MANIA Stereo Love è un progetto che mi ha permesso di scavare più a fondo dentro me stessa"

Il primo EP di Sofia Tornambene contiene il singolo "L'impossibile".

Videointervista a Gaia: "Con Alma ho guardato dentro di me"

Un nuovo disco, nuove collaborazioni e nuovi suoni. Conosciamo meglio il nuovo album di Gaia.

Intervista a Tiromancino che pubblica un disco indie che riesce a trovare le parole e i suoni per comunicare con tutti

Nell'intervista si parla delle nuove canzoni del tour e della capacità del cantautore di mettere d'accordo i cantautori di tutte le generazioni.

Videointervista a Michele Bravi: "Cronaca di un tempo incerto... l'unico modo per uscire dal buio, è imparare a convincerci"

Ad accompagnare il brano che chiude "La geografia del buio", un intenso cortometraggio.

Sanremo giovani: lettera aperta a Amadeus... gli emergenti temono il televoto

Mancano ancora due mesi alla serata finale di Sanremo giovani 2021 ma il sottoscritto preferisce portarsi avanti e scrivere una lettera al Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Chi ci legge sa che il presentatore mi sta simpatico, almeno in relazione al Festival. Più che starmi simpatico provo ammirazione per il lavoro fatto in questi...

Il pop è vivo: Ultimo conquista il disco d'oro in una settimana... tutti i suoi dischi nella Top 100 FIMI

Il cantautore ha messo a segno anche il record per il più alto numero di copie vendute nella settimana d'esordio del 2021.

Ron racconta la grande storia d'amore dei suoi genitori in "Sono un figlio"

Il videoclip del brano rende omaggio alla sua terra ed alle sue origini.

Arisa lancia il nuovo singolo, "Altalene" feat. Brown & Gray. Nel video il suo compagno a Ballando con le stelle, Vito Coppola

Questo nuovo pezzo riprende le sonorità dell'ultimo singolo, Psyco, e vede tra gli autori, oltre ad Arisa, Danusk e artisti internazionali.

Dopo il gossip con Marracash la cantautrice Rosmy lancia "Fake news". Vittima o complice?

Il brano di matrice elecro-house è stato scritto dalla stessa Rosmy.

Vegas Jones è pronto al ritorno... esce il 5 novembre "Due spicci"

Il brano arriva dopo il disco d'oro de "La bella musica" e ad un anno dall'EP "Giro veloce".

"Morire morire" apre il capitolo "Disumano" di Fedez. Nel video l'artista pestato e ucciso da haters, politici e preti

Il brano è la traccia che apre il nuovo disco in uscita il 26 novembre prossimo.

Fedez lancia il manifesto di "Disumano" tra politica, haters e Fake News

L'album esce in digitale, cd e vinile. Nelle versione fisiche in regalo una T-Shirt. Parte dei ricavi andranno in beneficenza.

Joan Thiele ammette la possibilità di sbagliare nell'Ep "Atto III – L'errore"

L'Ep è il terzo ed ultimo capitolo di una trilogia composta da Atto I – Memoria del futuro e Atto II – Disordinato Spazio.

"Freaks Out" Original Soundtrack è la colonna sonora dell'omonimo film

La colonna sonora è composta dal musicista Michele Braga e dal regista Gabriele Mainetti .

Asia Argento ha lanciato, in romanesco, il brano melancomico "Venerdì"

Venerdì arriva dopo la pubblicazione del precedente singolo "I’m broken" ed anticipa il disco "Music from my bed".

X Factor 2021: tornano le cover. Ecco le assegnazioni della seconda puntata dei live

Dopo le prima puntata con la presentazione dei 12 inediti è tempo di partire con le cover.

Dopo l'uscita da Amici 21 Inder pubblica "Gola secca", brano già diventato virale su TikTok

Il testo in italiano, richiesto da Zerbi nella scuola, non è mai stato svelato sino ad oggi.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 29 ottobre 2021: Marco Mengoni, Aka 7even, Santoianni & The Andre...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 ottobre

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 settembre

Testo & Contesto: Blanco "Blu celeste", una storia raccontata come se tutti noi ne fossimo stati testimoni.

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Giorgieness pubblica il disco "Mostri" scritto alla fine dei vent'anni

New Ocean canta la libertà dell'istinto nel brano "Che bella storia"

Diletta: l'album "Sacro Disordine" racconta l'essere unici nell'imperfezione

6occia affronta il tema dell'identità sessuale nell'Ep "Quattro"

Anteprima video: il cantautore Tommaso La Notte cerca di parlare con qualcuno al cinema ma... questo è il video di "Passano i treni"

Peejay lancia "Che spettacolo", un brano dedicato a chi è fragile in amore

Anteprima video: girato con un iPhone arriva il video di "Mutande", brano con cui Simo Veludo ha vinto Castrocaro 2021

Konti Flowerchild... un'esplosione di positività nel nuovo singolo, "Arancione"

Fuori il video di "Vieni e abbraccia il sole", nuovo singolo di Barbara Bert con Gianni Donzelli degli Audio 2

Certificazioni FIMI settimana 43: Blanco doppio platino in meno di due mesi, Ultimo disco d'oro in una settimana

Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 43: debutto in vetta per Solo di Ultimo

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 43: esordio di Tha Supreme sul podio

Certificazioni FIMI settimana 42: Salmo platino in tre settimane. Nuove certificazioni per Måneskin, Malika Ayane e Rkomi

Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 42: Salmo lascia spazio ad Adele in vetta

Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 42: Chiello debutta sul podio

