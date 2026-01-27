27 Gennaio 2026
Ultimo compie 30 anni: “Nel 2019 un addetto ai lavori mi disse: te la sei rovinata da solo la carriera”

Tra bilanci, stadi e la “favola per sempre”, Niccolò Moriconi ripercorre dieci anni di musica.

Ultimo festeggia 30 anni e pubblica un lungo post sui 10 anni di carriera
Ultimo 30 anni: nel giorno del compleanno il cantautore ripercorre dieci anni di carriera in un lungo post social, tra ricordi, fragilità e quella “favola” costruita insieme al suo pubblico.

Nel giorno in cui compie 30 anni, il cantautore è nato il 27 gennaio 1996, Ultimo pubblica un messaggio lungo e personale in cui torna indietro e rimette in fila tutto: gli inizi, i primi successi, i passaggi decisivi, i momenti di paura, fino al presente. Un post che arriva mentre l’artista ha appena lanciato il singolo Acquario, debuttato sul podio dei singoli più venduti, e mentre continuano a circolare rumor su un possibile annuncio di un album di inediti a breve.

A luglio, intanto, lo aspetta l’evento più grande: La favola per sempre, live già sold out da oltre 250.000 spettatori in calendario per il 4 luglio.

Come dicevamo per raccontare questo passaggio di vita il cantautore non sceglie un comunicato, non sceglie una foto patinata: sceglie parole nude, come spesso gli capita quando decide di tornare “dritto” al rapporto con chi lo segue.

Se volete leggere il post integrale di Ultimo cliccate in basso su continua.

