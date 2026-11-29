Tutto Piange ha pubblicato martedì 24 novembre 2026 Dei nostri genitori, il nuovo singolo per 42 Records. Il brano anticipa il primo album dell’artista, atteso nel 2027 per la stessa etichetta e realizzato con il sostegno del MiC e della SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Il significato di Dei nostri genitori di Tutto Piange

Dei nostri genitori parla di cura reciproca e dell’importanza di esserci per chi si ama. Racconta una quotidianità intima e familiare, fatta di momenti minimi e gesti semplici, quelli che aiutano ad affrontare il mondo accanto a qualcuno, giorno dopo giorno.

Tutto Piange spiega: “Dei nostri genitori nasce dal legame con una persona e la sua casa, che nel tempo è diventata per me una sorta di rifugio. Due anni fa trascorrevo lì molti pomeriggi, in un momento della mia vita in cui tante cose dovevano ancora trovare equilibrio. Andare a casa sua significava poter sparire e fermarmi”.

Il brano, prodotto da Adele Altro, intreccia una chitarra morbida e il pianoforte, proprio quello della casa in cui la canzone ha preso forma. È una dedica a chi, con la propria sensibilità, cerca di restare nel lato luminoso delle cose.

Chi è Tutto Piange

Dietro il progetto Tutto Piange c’è Virginia Tepatti, cantautrice romana classe 1996, con una scrittura vicina a quella di Phoebe Bridgers e Julien Baker.

Nel 2025 la cantautrice ha debuttato con l’EP Dei giorni passati a guardare per 42 Records, cinque brani registrati da Marco Giudici e prodotti da Adele Altro. Con il disco ha suonato in diversi locali di Ostello Bello in tutta Italia. Ha inoltre aperto alcuni concerti di Dente, Blonde Redhead e Porridge Radio.

Credits del brano ▸ Artista · Tutto Piange

· Tutto Piange ▸ Titolo · Dei nostri genitori

· Dei nostri genitori ▸ Autori · Virginia Tepatti

· Virginia Tepatti ▸ Produzione · Adele Altro

Foto di Figura Collective