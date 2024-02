Tropico annuncia le prime date live del Tour 2024. Scoprile qui

Tropico, uno tra i più apprezzati e premiati songwriter italiani, ha annunciato le prime date del prossimo tour 2024.

Con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato molti dei più grandi successi degli ultimi anni, ma è anche uno dei migliori performer dal vivo, come ha dimostrato nei suoi precedenti tour, che lo hanno visto esibirsi in tutta la penisola.

Tropico durante l’estate 2024 sarà uno dei protagonisti live. Porterà sul palco il suo ultimo e apprezzatissimo album, Chiamami quando la magia finisce.

Numerose le date previste nelle arene e nei festival di tutta Italia: dall’happening più atteso del panorama indie, il Mi Ami a Milano, allo storico Rock In Roma, passando per il Terrasound di Pescara e per il Tirreno Festival di Diamante (CS).

L’appuntamento più atteso è sicuramente quello del 28 giugno nella sua città: Napoli, con un concerto in Piazza del Plebiscito, speciale location in cui hanno suonato i più grandi artisti italiani ed internazionali.

Tropico – tour 2024

calendario in continuo aggiornamento

25 maggio MI AMI Festival – Milano

17 Giugno ROCK IN ROMA – Roma

28 Giugno Piazza del Plebiscito – Napoli

6 Luglio BOnsai – Bologna

20 Agosto Parco GONDAR – Gallipoli (Lecce)

22 Agosto Tirreno Festival – Diamante (Cosenza)

6 settembre Terrasound – Pescara

