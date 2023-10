Mentre tutti vogliono Tropico Davide Petrella è l’autore da 3 milioni di copie certificate nel 2023

Davide Petrella raggiunge i 3 milioni di unità certificate nel 2023 proprio mentre la sua carriera da solista come Tropico inizia finalmente a varcare quella labile, e spesso discutibile, linea di confine tra artista di nicchia e noto al grande pubblico.

È questo l’anno in cui un brano, “Che mme lassat a fa’“, di Tropico è finito per la prima volta nella Top 50 dei brani più trasmessi dalle radio. È sempre il 2023 l’anno in cui Tropico ha lanciato il suo secondo disco da solista, “Chiamami quando la magia finisce“, anticipato da un nuovo brano, in coppia con l’amico Cremonini, che gli sta dando ancora più visibilità.

Non a casa Davide Petrella è stato intervistato per la prima volta in tv proprio ieri, 17 ottobre 2023, a “Stasera c’è Cattelan“. Durante la chiaccherata con Alessandro Cattelan l’artista ha spiegato che il suo lavoro di autore di canzoni per altri è nato per gioco ed è stato stato proprio Cesare Cremonini, oggi suo grande amico, a spingerlo in questa direzione.

A metà degli anni 2000 infatti Cremonini ascolta un brano di Petrella inciso con la sua band su MySpace (piattaforma social antenata mai troppo rimpianta di Facebook in cui gli artisti potevano caricare la propria musica facendola ascoltare gratuitamente e conoscere da tantissime persone) e lo contatta. Vuole scrivere canzoni con lui.

Lo invita a casa e insieme scrivono la prima canzone, “Logico“. Da quel momento un successo dietro l’altro. Per fare un esempio nel solo 2017 è autore del testo di Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, Pamplona di Fabri Fibra e scrive anche Fenomenale per Gianna Nannini e Ogni istante per Elisa, oltre a continuare la collaborazione al nuovo album di Cremonini Possibili scenari.

Nel 2018 torna a collaborare con J-Ax e Fedez in Italiana, mentre nel 2019 è tra gli autori di Rolls Royce con cui Achille Lauro si fa conoscedere dal pubblico sanremese.

Collabora anche con Elodie (c’è la sua firma anche ne La coda del diavolo con Rkomi), Alessandra Amoroso, Emma Marrone fino ad arrivare all’ultimo singolo di Marco Mengoni feat. Franco126 Un’altra storia pubblicato il 22 settembre 2023.

E mentre i successi di Tropico crescono con grande soddisfazione da parte del nostro sito che ha sempre sostenuto la sua musica, Davide Petrella si conferma l’autore record del 2023.

DAVIDE PETRELLA, RECORDMAN del 2023

Nel solo anno in corso Petrella è già in testa alla classifica degli autori più certificati. E, guardando i titoli delle canzoni che ha scritto, difficile trovarne una che non sappiamo canticchiare!

Si può dire che Davide Petrella, alias Tropico, sia il vero vincitore del Festival di Sanremo 2023 e del tormentone dell’estate appena finita.

E’ lui una delle firme del brano vincitore del Festival, Due Vite di Marco Mengoni (400mila unità) e di quello piazzatosi al secondo posto di Lazza, Cenere (600mila unità).

Davide ha conquistato l’estate 2023 con il tormentone dei The Kolors, Italodisco (300 unità), con Pazza Musica di Mengoni ed Elodie e con Fragole di Achille Lauro e Rose Villain (200mila).

Sempre sue sono Chiagne, Caramello, Propaganda, tormentoni dell’estate del 2022!

