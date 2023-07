Tropico, en plein di annunci: nuovo singolo, album e tour in arrivo

Tropico è il nome d’arte di Davide Petrella, una delle penne più importanti del cantautorato italiano moderno e autore per tutti i più grandi artisti dell’attuale scena dei big nostrani.

Ancora più originale e innovativo, però, è il suo progetto solista, messo in piedi da qualche anno e con all’attivo già un album riconosciuto come uno dei migliori del 2021, Non Esiste Amore a Napoli.

A distanza di qualche mese dall’ultimo singolo, Tropico ha deciso di tornare sulla scena pop e di farlo in grandissimo stile con un triplo salto in avanti.

E’ arrivato, infatti, l’annuncio che il 21 luglio uscirà il nuovo singolo Che Mma Lassat’ A Fa, prodotto totalmente made in Napoli.

Al fianco di Davide Petrella ci sono i due producer napoletani D-Ross e Startuffo e il brano è un omaggio proprio alla loro città d’origine.

A raccontarne il significato è lo stesso Petrella:

“Questa canzone, come tutte le mie, sta sulle relazioni, tra le persone. Sviluppare il pensiero in una qualunque forma d’arte per me ha senso solo se in qualche modo si resta connessi alla cosa più importante, la gente.

La musica è della gente. Anche un pensiero che vola nella stratosfera deve avere un filo che lo lega a qualcuno, se no non vale nulla. ‘

Nun m’arricord cchiù che me lassat’ a fa’ (Non mi ricordo più che mi hai lasciato a fare)… è una sensazione che mi è capitato di vivere e far vivere, sarà capitato a tutti.

Le mie fragilità mi restano incredibilmente attaccate addosso, per raccontare delle storie che vadano a toccare dei tasti sensibili per me, della mia vita… Quando vai a sfiorare una vecchia ferita, il ricordo di come te la sei fatta ti lascia sempre qualcosa”.