Pietro Tredici: nel nuovo singolo Guardami le spalle il suo lato più fragile e sensibile

Avrà un sapore spiccatamente drum&bass il nuovo attesissimo singolo di Tredici Pietro. Guardami le spalle (Epic Records/Sony Music Italy),questo il titolo del pezzo, uscirà su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 21 luglio e ci presenterà un lato del rapper che i fan ancora non hanno conosciuto.

In attesa di poter ascoltare il brano per intero (cliccate qui per il pre-save e pre-order), Tredici Pietro ha pubblicato uno spoiler del brano sul suo profilo TikTok, destando grande hype e curiosità tra tutti i suoi fan.

Il significato di Guardami le spalle di Tredici Pietro

Il pezzo è stato prodotto insiema a 2P e Adma ed è una canzone particolarmente introspettiva. In questo pezzo, a quanto pare, vedremo l’artista aprirsi come mai prima d’ora, mostrando un lato particolarmente umano, fragile e vulnerabile.

Il brano prende parte ad un progetto dai toni sempre più definiti e introspettivi, in cui l’espressione Guardami le spalle diventa un vero e proprio mantra, quasi una richiesta di aiuto che Tredici Pietro ripete con enfasi sulle percussioni ripetute e ritmate della melodia minimal che caratterizza il ritornello.

La canzone esce a pochi mesi di distanza dall’ultimo progetto discografico dell’artista bolognese, intitolato Solito posto, soliti guai e uscito il 22 aprile in digitale e per la prima volta in formato fisico in Cd e Vinile.

Questo nuovo singolo Guardami le spalle (oltre ovviamente a tutti i suoi altri brani più celebri) lo potremo ascoltare in occasione di un tour iniziato lo scorso aprile, che sta attraversando i festival delle principali città italiane e che culminerà in tre date nei club a Bologna (Locomotiv Club, 29 settembre 2022), Roma (Largo Venue, 2 ottobre 2022) e Milano (Santeria, 4 ottobre 2022). In queste imminenti occasioni, l’artista sarà accompagnato da una vera band.

Qui sotto la copertina del singolo e l’audio e il testo della canzone (pezzo in aggiornamento).

Testo Guardami le spalle TREDICI PIETRO

Non lo so cosa combino

Ma lo so, non sono il primo

Che non sa dove sia la fine

E non so accontentarmi

È da quando sono ragazzino

Faccio le sei al mattino

E domani chissà se vivo

Ma non posso fermarmi

E tu resta con me come un bro

Tienimi stretto

come farebbe solamente un vero bro

Bro

E lo so, sto fuori schema

E vivo senza una regola

E per ora non c’è problema

E nemmeno soluzione, forse se ti giri di schiena

E prendi quello che viene

Ti stringo come tra i denti

Ti spingo sulla parete

Ma tu riempi il vuoto solo un po’

Anche se ho bisogno di

risposte, sai che non le chiederò

Ma tu guardami le spalle

Anche quando non sarò di spalle le le le le le le

Tu guardami le spalle le le le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le le le le le

Ah, ah, per quei soldi moriresti, che faresti?

I soldi sono Dio e Dio uccide gli onesti

E non so bene cosa dire quando chiedi: “Dove finiremo adesso?”

Non riesco a fidarmici

Non degli altri, ma di me, me stesso

Mi getto, tu prendimi, offendimi, non tendermi la mano

Tutto insegnami come stanno le cose e non lasciarmi da solo

Sono tutto fuori per un po’

Tienimi stretto come se fosse l’ultima notte che ho, ho, ho

E mi passano così addosso

Collane d’oro ti fanno grosso

Come un cappio attorno al collo

Come posso darti risposte che non ho

E che non so dove troverò?

Ma tu guardami le spalle

Anche quando non sarò di spalle le le le le le le

Tu guardami le spalle le le le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le le le le le