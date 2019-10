Tredici Pietro: al via il 12 ottobre “Assurdo tour”, la tournée nei club

Dopo l’ottimo riscontro dell’Ep d’esordio Assurdo (Thaurus Music), Tredici Pietro è ora pronto per conquistare il pubblico con un tour che prenderà il via il 12 ottobre e lo vedrà protagonista sul palco di numerosi club della penisola.

Assurdo, 7 tracce prodotte da Mr Monkey, è un album che si contraddistingue per un’eterogeneità musicale importante e per testi che mostrano una forte maturità espressiva. Un lavoro completo che mostra il lato autentico di un giovanissimo artista che ha superato i pregiudizi rispondendo solo ed esclusivamente con la qualità della sua proposta musicale (Qui la nostra videointervista di presentazione di Assurdo).

Assurdo Tour di Tredici Pietro è ideato e organizzato da Thaurus Live, la nota agenzia di booking e management, punto di riferimento nel panorama rap italiano.

“Non vedo l’ora di partire in tour con una prima ondata di date dal vivo. La dimensione live ti permette di interagire veramente con i tuoi fan, la prova del nove che ti ripaga di tutti i sacrifici fatti in studio. L’energia è al massimo così come la voglia di spaccare il palco per ricambiare il calore che mi hanno dato le persone che fino ad ora mi hanno seguito. Sarà una gran bella festa e uno scambio reciproco di sole good vibes”