Calcutta è tornato, adesso è ufficiale. Ecco le date del tour annunciate.

Calcutta tour 2023.

Il cantautore torna all’improvviso e stupisce tutti con un’annuncio che in tanti aspettavano e che fa da preludio, a questo punto ufficioso, all’uscita del futuro album.

Sui suoi social, Edoardo ha condiviso un post in cui ufficializza il ritorno dal vivo nei palazzetti con il Relax Tour per un totale di otto date da nord a sud.

Sono passati quattro lunghi anni da quando Calcutta ha chiuso il suo precedente tour dal vivo che è servito per portare in giro l’album Evergreen, una delle pietre miliari dell’itpop che resterà nella storia.

Al netto del nome, è plausibile pensare che il prossimo album possa chiamarsi semplicemente Relax ma, al momento, restano speculazioni senza conferme.

Calcutta partirà il 2 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire il 3 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 7 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 10 dicembre al Palaflorio di Bari, il 12 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino e concludersi il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.

Mancano all’appello solo le isole per garantire una copertura completa di tutto lo Stivale ma, in passato, ci sono state molte date tra Catania, Acireale, Palermo in Sicilia e Quartu Sant’Elena in Sardegna.

Di seguito il post con l’annuncio ufficiale di Calcutta e quella che, potenzialmente, potrebbe essere la cover del futuro album:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C A L C U T T A (@calcutta_foto_di)

Di seguito le date in calendario annunciate da Calcutta del Relax Tour:

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum

Biglietti in vendita dal dal 23 maggio in tutti i principali store italiani.