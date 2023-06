Tormentoni estivi: a 10 giorni dall’inizio dell’estate dominano Pinguini Tattici Nucleari, Angelina e il trio Fedez, Annalisa e Articolo 31

Tormentoni estivi 2023. Mancano 10 giorni all’inizio ufficiale dell’estate 2023 ma come sapete la carica dei brani estivi è già partita dal mese di maggio e continuerà molto probabilmente fino a luglio. Della mole di canzoni, terzetti, duetti e brani vari abbiamo parlato in questo editoriale ma allo start iniziale quali sono i brani che si candidano ad essere tormentoni dell’estate?

Andando a vedere l’andamento iniziale dei brani teniamo conto del fatto che manca ancora parecchie uscite di rilievo. Il nuovo singolo della Pausini, il duetto Boomdabash con Paola & Chiara e il ritorno di Baby K ormai imminente (l’artista ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto passate).

Non teniamo poi conto dei brani usciti venerdì 9 giugno anche vi diciamo che nel giorno del debutto nessuno di loro si è nemmeno avvicinato lontanamente alla Top 10 su Spotify.

Abbiamo alla #36 Hollywood di Irama e Rkomi (258.833 stream), alla #39 Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma (244.105) e alla #134 Tutto con te di Olly (77.126).

Rovazzi con Orietta Berti e la loro La discoteca italiana, Il Pagante con Poveri noi, Aka 7even con Rock n roll e la coppia Renga/Nek con Il solito lido non sono riusciti nel giorno di lancio entrare nella Top 200 Spotify collezionando meno di 50.000 stream Spotify.

Il tutto mentre Annalisa con la sua Mon amour, brano lanciato a fine marzo, venerdì era ancora alla posizione #16 della nota piattaforma streaming con più di 356.000 ascolti solo quel giorno.

Quale sono quindi le canzoni per l’estate 2023 che stanno andando meglio su Spotify a ridosso dell’inizio dell’estate ? Per capirlo vi mostreremo due classifiche. Una con il totale degli ascolti ad oggi, la seconda, quella a nostro avviso più corretta per il momento con la media degli ascolti giornalieri calcolata tenendo conto degli stream totali su Spotify divisi per i giorni passati dall’uscita del brano che, ovviamente, cambia tra le varie canzoni.

