Top & Flop tormentoni estate 2020.

Quella che sta ormai per concludersi è stata sicuramente un’estate particolare per via del Covid-19. La cosa sicuramente inaspettata è stata il fatto che la mole di canzoni estive uscite ha praticamente superato la cifra, già record, dello scorso anno.

Il nostro sito ha già eletto nei giorni scorsi la regina di quest’estate. Parliamo di Federica Abbate, cantautrice e autrice che ha praticamente firmato la maggior parte dei brani della bella stagione (qui il nostro articolo). Ma sulle canzoni?

È ora di andare a scoprirlo.

Decidere quali brani sono andati bene e quali meno non è stato sicuramente facile. Innanzitutto abbiamo tenuto conto della giusta proporzione tra successo streaming e successo radiofonico. Entrambi elementi basilari per stabilire il successo di una canzone.

Per questo nei Top & Flop Estate 2020 troverete solo brani italiani che, almeno una volta, hanno fatto sono entrati nella Top 50 di Earone. Non troverete invece i brani troppo recenti e che quindi hanno sicuramente bisogno di tempo per ingranare. Per esempio Latina di Emma, che sta comunque andando bene, e Ricordami di Tommaso Paradiso che, al contrario, si sta rivelando un flop contestato anche dalla rete (vedi qui).

Tra i brani da segnalare nonostante il mancato appoggio delle grandi radio ci sono sicuramente I Fiori di Klimt di Emanuele Aloia, Guapo di Anna Tatangelo feat. Geolier (che in poco tempo è diventato il brano più streammato della discografia della Tatangelo), Portofino de Il Pagante, Caramella di Ivan Granatino, Sangria di Emma Muscat feat. Astol e la super hit, M’manc di Shablo, Sfera Ebbasta & Geolier.

Risultati in linea con i precedenti singoli, ma senza quindi il salto tanto atteso, per Pina Colada di Margherita Vicario questa volta spalleggiata da Izi.

Andiamo quindi a scoprire i Top & Flop Tormentoni estate 2020. Clicca su continua.