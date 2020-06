La Top 15 dei tormentoni estivi italiani dal 2010 al 2019

Tormentoni estivi. L’estate 2020 è appena iniziata e in questo periodo si respira la speranza di chi ha tutta l’intenzione di immaginare la stagione più calda come il punto per organizzare una ripartenza.

La musica è sempre stata parte integrante dell’estate a anche quest’anno è già iniziata la caccia ai tormentoni!

Lo scorso decennio, quello tra il 2010 e il 2019, ha regalato numerosi brani estivi fortissimi che certamente saranno ricordati anche nei prossimi anni. In particolare dopo il 2014.

Abbiamo ripercorso le canzoni più forti di tutte le scorse estati e abbiamo creato una classifica di 15 posizioni in cui spiccano, oltre agli artisti, autori che hanno messo a segno diversi colpi come Federica Abbate, Takagi & Ketra e Dario Faini.

