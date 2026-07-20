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Oriana Meo
Caporedattore
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TonyPitony, “Donne ricche – Acoustic Version” è disco di platino

Il singolo di TonyPitony ottiene il disco di platino FIMI, confermando il successo esploso nel 2026 dopo la diffusione virale del brano.

News di Oriana Meo
TonyPitony festeggia il disco di platino FIMI di Donne ricche - Acoustic Version
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TonyPitony conquista un nuovo importante traguardo discografico. Il singolo Donne ricche – Acoustic Version è stato certificato disco di platino FIMI, confermando il successo di un brano che, dopo la pubblicazione nel 2023, ha conosciuto una nuova esplosione di popolarità nel 2026 grazie ai risultati ottenuti sulle piattaforme di streaming e sui social.

Dopo aver conquistato il disco d’oro a inizio anno, il brano raggiunge ora anche il disco di platino, consolidando il percorso di crescita di TonyPitony, tra gli artisti più seguiti del momento.

TonyPitony, “Donne ricche – Acoustic Version” è disco di platino

Il riconoscimento FIMI arriva mentre TonyPitony è impegnato nell’ESTATONY, il tour estivo che lo sta portando nei principali festival italiani con numerose date sold out.

Nel corso del 2026 l’artista ha pubblicato anche L’AMMOR insieme a Tommy Cash e CADILLAC, brano che lo vede affiancato da Guè e Shablo, confermando un percorso artistico in costante crescita.

TonyPitony · Donne ricche – Acoustic Version
Voce Dettaglio
Pubblicazione 4 agosto 2023
Etichetta Orangle / Gotham
Distribuzione Virgin Music Group
Certificazione attuale Disco di platino (settimana 29 del 2026)
Storico certificazioni FIMI Platino (2026, settimana 29)
Oro (2026, settimana 9)

Il Concertony agli I-DAYS Milano 2026

Il prossimo grande appuntamento sarà il 4 settembre 2026, quando TonyPitony salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per il CONCERTONY, unica data da headliner di un artista italiano agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026.

Per tutte le date aggiornate dell’ESTATONY, le informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti sul concerto di Milano è possibile consultare il nostro approfondimento dedicato al tour 2026 di TonyPitony.

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