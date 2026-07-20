TonyPitony conquista un nuovo importante traguardo discografico. Il singolo Donne ricche – Acoustic Version è stato certificato disco di platino FIMI, confermando il successo di un brano che, dopo la pubblicazione nel 2023, ha conosciuto una nuova esplosione di popolarità nel 2026 grazie ai risultati ottenuti sulle piattaforme di streaming e sui social.

Dopo aver conquistato il disco d’oro a inizio anno, il brano raggiunge ora anche il disco di platino, consolidando il percorso di crescita di TonyPitony, tra gli artisti più seguiti del momento.

TonyPitony, “Donne ricche – Acoustic Version” è disco di platino

Il riconoscimento FIMI arriva mentre TonyPitony è impegnato nell’ESTATONY, il tour estivo che lo sta portando nei principali festival italiani con numerose date sold out.

Nel corso del 2026 l’artista ha pubblicato anche L’AMMOR insieme a Tommy Cash e CADILLAC, brano che lo vede affiancato da Guè e Shablo, confermando un percorso artistico in costante crescita.

TonyPitony · Donne ricche – Acoustic Version Voce Dettaglio Pubblicazione 4 agosto 2023 Etichetta Orangle / Gotham Distribuzione Virgin Music Group Certificazione attuale Disco di platino (settimana 29 del 2026) Storico certificazioni FIMI Platino (2026, settimana 29)

Oro (2026, settimana 9)

Il Concertony agli I-DAYS Milano 2026

Il prossimo grande appuntamento sarà il 4 settembre 2026, quando TonyPitony salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per il CONCERTONY, unica data da headliner di un artista italiano agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026.

Per tutte le date aggiornate dell’ESTATONY, le informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti sul concerto di Milano è possibile consultare il nostro approfondimento dedicato al tour 2026 di TonyPitony.